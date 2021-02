Conferencia Mundial del Cobre anuncia listado de oradores confirmados para su versión 2021

En el evento, a realizarse los días 12 y 13 de abril, se abordarán las tendencias que están marcando el desarrollo del sector cuprífero.

jueves 18 de febrero del 2021.- El próximo 12 y 13 se abril se llevará a cabo de manera virtual la Conferencia Mundial del Cobre de CRU, en el marco de la semana Cesco que se desarrollará entre el 12 y 14 de abril.

En la instancia se analizarán las tendencias que están marcando el desarrollo del sector cuprífero en el contexto de pandemia.

Cabe destacar que en cada versión del evento, alrededor de 500 altos ejecutivos del mercado del cobre se reúnen en esta conferencia, una de las principales de la industria minera en el mundo.

Tras el éxito de otros eventos virtuales de CRU realizado en los meses previos, este evento apunta a transformarse en un espacio altamente interactivo para replicar la experiencia presencial de la conferencia.

De esta manera, la Conferencia Mundial del Cobre 2021 tendrá como oradores a: Ragnar Udd, presidente de Minerals Americas de BHP; Aaron Puna, director ejecutivo de Anglo American Chile; Iván Arriagada, director ejecutivo de Antofagasta Minerals; Matthew Chamberlain, jefe ejecutivo del London Metal Exchange; Peter Kukielski, presidente y director ejecutivo de Hudbay; Shehzad Bharmal, vicepresidente principal de Metales Base Norteamérica y Perú de Teck Resources Limited.

A los anteriores expositores, se sumarán Charlie Murrah, vicepresidente ejecutivo de Metales de Southwire; Kurt Breischaft, presidente de SDI LaFarga Copperworks; Peter Gorle, director general de Metra Martech Ltd; Nicholas Snowdon, estratega de metales de Goldman Sachs; Krisztina Kalman-Schueler, socia gerente de DMM Advisory Group; el doctor Luis Tercero, jefe de Riesgos Sistémicos de Unidades de Negocios del Fraunhofer Institute; Luke Gear, analista en tecnología experto de IDTechEx; y Michael Lion, presidente de Lion Consulting Asia Ltd y Everwell Resources Ltd, entre otros.