Conmemoran el 53° aniversario de la Nacionalización del Cobre en excampamento minero de Chuquicamata

En el marco del 53° aniversario de la Nacionalización del Cobre, el mandatario se trasladó a la emblemática división del Distrito Norte para visitar las operaciones subterráneas y participar en una ceremonia.

viernes 12 de julio del 2024.- En una emotiva ceremonia realizada en el centenario Club Chuqui, ubicado en el excampamento minero, el Presidente de la República, Gabriel Boric, conmemoró el 53° aniversario de la Nacionalización del Cobre, acompañado de diversas autoridades, trabajadores(as), dirigentes sindicales, ejecutivos(as) y directores(as) de Codelco.

“Desde aquel histórico 11 de julio de 1971, Codelco ha entregado al Estado más de 160 mil millones de dólares. Ha sido el sueldo de Chile, pilar sobre el cual se han construido muchos de los beneficios sociales y políticas de bienestar con la que hoy cuentan los chilenos y chilenas”, afirmó el Presidente Boric, en su primera visita a las operaciones de la estatal, tras lo cual respondió a algunas voces que piden su privatización. “¡Codelco no se privatiza! Es más, Codelco no sólo no se privatiza, sino que avanza en nuevas funciones y exploraciones, como lo estamos haciendo con el litio, que también tiene que ser profundamente chileno”.

El mandatario cerró su discurso asegurando que debemos promover la integración de Chile al mundo, pero con soberanía nacional: “Nuestro cobre sigue siendo una viga maestra y una vía hacia el futuro, hacia un Chile más justo, más libre y soberano”.

El evento contó con la participación de la ministra de Minería, Aurora Williams, además de los presidentes del directorio y ejecutivo de Codelco, Máximo Pacheco y Rubén Alvarado, respectivamente, y de la senadora Isabel Allende, el senador Esteban Velásquez y el exsenador y exministro Sergio Bitar.

La conmemoración —que fue transmitida por streaming— se inició con un video acerca de la historia de la Corporación, seguido de un discurso de Pacheco.

“Hoy, a 53 años de este hito, podemos decir, con mucho orgullo, que sí conseguimos administrar esta enorme riqueza natural. Y lo hicimos, generación tras generación, con un brillo y un compromiso que nos destaca como una empresa estatal reconocida como líder mundial en la producción de cobre y por haber contribuido con más de 160 mil millones de dólares para que el Estado pueda cuidar del bienestar y progreso de nuestro pueblo”, dijo Máximo Pacheco.

Pacheco recordó que le agradeció al Presidente la confianza que depositó en esta empresa, para que sea también y a muy corto plazo, líder en la producción de litio. “Hemos seguido la controversia que ello ha generado y especialmente nos duele cuando se nos dice que no sabemos de eso y que no estamos preparados para este desafío. La historia se repite”, aseguró.

Enseguida, dos personas compartieron sus testimonios en torno a la minería pública. Primero fue el turno de Nicanor de la Cruz Araya, nacido en Combarbalá en 1938 y minero desde sus 21 años, cuando ingresó como obrero a la mina Chuquicamata, que entonces le pertenecía a Chilex Exploration Company.

“Quiero dedicar un mensaje a los y las jóvenes que hoy están haciendo minería. A las y los Nicanores que hoy tienen 33 años, la edad que yo tenía en la Nacionalización. En sus manos está el futuro de la minería chilena. Sin lo que nosotros hicimos, sin lo que ustedes están haciendo, hoy nuestro país no sería el mismo. Tengan siempre presente: Chile tiene corazón de cobre”, sostuvo.

Posteriormente, Artemis Carrasco Galleguillos, ingeniera de Minas nacida en Antofagasta, quien en 2011 ingresó a Codelco como aprendiz, se subió al escenario. Su padre, Sigisfredo Carrasco Silva, ejercía como vicepresidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) en julio de 1971, cuando se convirtió en uno de los suscriptores del acta histórica de la Nacionalización del Cobre.

“Esta es una herencia que las nuevas generaciones valoramos y atesoramos con profundo orgullo y respeto, puesto que las riquezas minerales de Chile no solo representan un pasado glorioso, sino una fuente de desarrollo y futuro para nuestro país y, sobre todo, de quienes más lo necesitan”, aseguró Artemis Carrasco.

Antes de la ceremonia, el Presidente Boric visitó el Centro Integrado de Operaciones (CIO) ubicado en la División Ministro Hales, donde fue recibido por Rubén Alvarado y los(as) directores(as) de Codelco, Isabel Marshall y Ricardo Álvarez; además del vicepresidente de Operaciones, Mauricio Barraza, y el gerente general (i) de Chuquicamata, René Galleguillos. En esa moderna sala de control, el jefe de Estado pudo compartir con estudiantes del Liceo Politécnico Cesáreo Aguirre Goyenechea de Calama (B9), vinculados(as) al Proyecto Pensamiento Minero 2030, un programa de la estatal que apunta a formar jóvenes talentos, quienes se han especializado en robótica.

Más tarde, y en compañía de la vicepresidenta de Gestión de Personas, Mary Carmen Llano; el director Nelson Cáceres, y los presidentes de la FTC, Héctor Roco; de la Asociación Nacional de Supervisores del Cobre (Ansco), Esteban Molina, y de la Federación de Supervisores del Cobre (Fesuc), Carlos Godoy, el mandatario recibió una copia de la renovada Carta de Valores de Codelco.

Boric también tuvo la oportunidad de conocer Chuquicamata Subterránea, en un recorrido dirigido por la jefa de Turno, Bárbara Mori, quien le explicó los principales desafíos de la mina, además de la relevancia de los proyectos estructurales para extender la vida productiva de los yacimientos de Codelco. Asimismo, la ingeniera destacó un reciente logro en dicha faena, que alcanzó un 35% de dotación femenina en el área de operaciones, reflejo de una exitosa política para potenciar el valor de la diversidad.

“Día del Cobre Chileno”

Hace 53 años, el 11 de julio de 1971, durante el gobierno de Salvador Allende, el Congreso aprobó por unanimidad la ley N° 17.450, la cual traspasó al Estado la propiedad de la gran minería del cobre, conformada por los yacimientos Chuquicamata, Exótica, Salvador, Andina y El Teniente.

Esa votación supuso un cierre al proceso de la Chilenización del Cobre, iniciado durante el mandato del Presidente Eduardo Frei Montalva, marcando el nacimiento de la Corporación del Cobre, Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, que hace poco asumió el desafío de transformarse en un referente global en la industria del litio.

Desde entonces, cada 11 de julio se conmemora la nacionalización, en una efeméride también conocida como “Día de la Dignidad Nacional” o “Día del Cobre Chileno”.