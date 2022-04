Consejo Minero reiteró disposición a colaborar ante rechazo de propuesta de la comisión de medioambiente de la CC

El Presidente Ejecutivo de la entidad gremial, Joaquín Villarino, declaró que están disponibles para buscar alternativas que no perjudiquen la inversión minera.

El Pleno de la Convención Constitucional rechazó por segunda vez el trabajo de la comisión de Medio Ambiente.Este jueves 21 de abril, la comisión tenía una nueva oportunidad en la votación en general de su segundo informe, que contenía propuestas como el estatuto nacional del agua y de la minería. Sin embargo, no alcanzó el quórum de dos tercios: 98 convencionales votaron a favor, 46 en contra y 8 de abstuvieron.

En el ámbito minero, había surgido una gran preocupación por diversas medidas que -a juicio de operadores, académicos y gremios del rubro- daban incertezas y podían afectar la inversión en el sector.

El Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, interpretó esta votación como “una señal en el sentido que, además de elevar los estándares medioambientales, es necesario que existan normas que entreguen certeza y estabilidad para el desarrollo de la actividad minera”.

El ejecutivo reteró que “ofrecemos nuestra disposición a colaborar en la búsqueda de alternativas que no perjudiquen la inversión minera y en consecuencia, el desarrollo del país”, agregó.

Preocupación de los mineros

Las iniciativas que se votaban ayer, habían encendido las alarmas en diversos sectores de la minería, tanto en gremios, académicos y propietarios de empresas mineras.

La Directora del Instituto de ingenieros de Minas, María Isabel González, había dicho que “debemos cuidar nuestra minería entendiendo que es una actividad de grandes inversiones y de largo plazo, por lo que se requiere de certeza jurídica para continuar su desarrollo”.

La directora de la SONAMI y productora de Diego de Almagro, Zulema Soto, había advertido que “es peligroso para nosotros que la propiedad minera no quede establecida como minera, sino que vayan a ser concesiones antojadizas donde no haya certeza jurídica a través de una patente que ampara su derecho, Ahora pasaría a ser algo que no es propiedad de uno, están expropiando y eso sería nefasto”, recalcó.

Por esa razón, tanto gremios, colegios profesionales, grandes, medianos y pequeños propietarios reiteran su disposición a participar en una normativa que -a su juicio- beneficie al país.