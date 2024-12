Consulta Indígena por CEOL de Enami inicia etapa de cierre

Ministra de Minería, Aurora Williams, encabezó actividad de cierre en Diego de Almagro, la que contó con la participación de representantes de comunidades que fueron parte del proceso.

viernes 13 de diciembre del 2024.- La ministra de Minería Aurora Williams, junto al seremi de Atacama, Juan Carlos Peña, encabezaron la actividad de cierre de la Consulta Indígena por el Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL), solicitado por la Empresa Nacional de Minería para el desarrollo del proyecto Salares Altoandinos, en la Región de Atacama.

En la instancia realizada en la comuna de Diego de Almagro, participaron representantes de las comunidades colla Geoxcultuxial, Chiyagua, Mártires Jerónimo, Comuna de Diego de Almagro y Runa Urka. Los participantes de esta consulta indígena y el Ministerio de Minería firmaron 13 acuerdos relacionados a cláusulas del contrato con Enami, en materias como el uso del territorio, beneficios y obligaciones del contratista. De esta forma, con este hito se marca el cierre de la primera consulta indígena en la historia institucional del Ministerio de Minería y de la Estrategia Nacional del Litio.

La ministra de Minería, Aurora Williams, destacó que “este es un momento muy especial porque es la primera consulta indígena que habilita un contrato especial de operación de litio, en particular en Salares Altoandinos. Quiero hacer un pleno reconocimiento a las comunidades que por nueve meses han participado en esta consulta, que está regida en términos legales y que está dentro de los estándares internacionales que Chile ha adherido a través del Convenio 169. Pero más allá de la normativa y más allá de los acuerdos internacionales, señalar la plena disposición de nuestro Gobierno a que la minería se construya de manera responsable y estos procesos de consulta indígena son habilitantes para el desarrollo del litio en los territorios”.

“Este es un hito y es algo nuevo. Hay un proceso de aprendizaje por ambos lados, tanto del Ministerio como de las comunidades. Nosotros quizás en un principio lo miramos distante y con cierta reticencia porque no sabíamos, pero en el camino que se tomó y la dirección que puso el ministerio y de la forma que lo tomó, nosotros entendimos que sí podíamos lograr cosas y sí podíamos hacer ciertas cosas porque en el ministerio fueron muy abiertos y eso fue importante. No fue una cosa de imponer de parte del Estado, fue un ‘preguntémosle, ellos saben, ellos viven ahí’, conscientes de que no podemos pasar por arriba de nadie. Y eso es importante. El trabajo del Ministerio y de las personas que se involucraron directamente con nosotros fue una gran ayuda”, reconoció Marcelo Castro, presidente de la comunidad Colla, Mártires Jerónimo.

Mireya Morales Ramos, presidenta de la comunidad colla Comuna Diego de Almagro, explicó que “hemos participado de otras consultas y para nosotros es totalmente desconocida esta, básicamente por ser un CEOL, por ser algo previo a un proyecto, entonces no sabíamos qué seriedad podía tener o qué tan importante podía ser. Después en el camino fuimos entendiendo, fuimos conociendo lo que era la previa a un proyecto con respecto a al litio. Y bien, ya con más información los comuneros quisieron ser parte. Siempre habíamos trabajado solos, sin embargo, logramos entendernos, logramos comunicarnos y de acá en adelante ya sabemos que la unión hace la fuerza y tenemos que proteger, cuidar el territorio, nuestra cosmovisión y solos no se puede, por lo tanto, las cinco comunidades colla de la comuna de Diego de Almagro, ni una más, son las que deben cuidar el territorio”.

Otras consultas

Durante los últimos meses los procesos de Consultas Indígenas han avanzado de manera importante. En la Región de Atacama, también avanza la consulta para la modificación del CEOL de Codelco en Maricunga, la cual en diciembre inició la etapa de diálogo, con lo cual se espera culminar en enero este proceso.

En relación con los nuevos procesos de consulta indígena, en la Región de Antofagasta ya se realizó la primera reunión de planificación para la consulta de Ollagüe, y este jueves 12 de diciembre se realiza la primera reunión con comunidades por Ascotán. En Tarapacá, la primera reunión para consultar el CEOL para el salar de Coipasa se realizará el 17 de diciembre.

En tanto, los procesos para Laguna Verde y los salares Piedra Parada y Agua Amarga, en la Región de Atacama, se iniciarán a medida que los proceso en curso en ese territorio vayan concluyendo, con el fin de no sobrecargar a las comunidades.

Finalmente, se espera a partir de marzo el inicio de los procesos de consulta indígena para los seis yacimientos de litio anunciados en las regiones de Antofagasta y Tarapacá.