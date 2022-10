Copper 2022 presenta a su nuevo Director General

El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), Sergio Demetrio, anunció que Fernando Silva Calonge fortalecerá la organización del congreso, a realizarse entre el 13 y el 17 de noviembre en Santiago.

El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), Sergio Demetrio, anunció que Fernando Silva Calonge será el nuevo Director General de la conferencia Copper 2022, a realizarse entre el 13 y el 17 de noviembre en Santiago.

La nominación de Silva, actual vicepresidente del IIMCh, como Managing Director responde a que «es altamente necesario dirigir y cautelar al más alto nivel la articulación y coordinación de los procesos que nos permitan asegurar el éxito de este Congreso”, señaló Demetrio.

Cuando se acerca la fecha del evento, el IIMCh está gestando un Copper Total que incluirá temas que, si bien no se relacionan sólo a geología, minas o metalurgia, revisten gran importancia para el desarrollo de la industria.

«Como país minero y anfitrión del evento más importante de cobre de la década, acogeremos a profesionales, ejecutivos y empresas de todo el mundo, que no solo darán a conocer sus buenas prácticas, sino que también serán nuestros voceros para que potenciales inversionistas definan su participación cooperativa, en que Chile es esta vez el responsable principal», manifestó el presidente del IIMCh.

El Copper 2022 está organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) en conjunto con otras 7 sociedades: The Metallurgy and Materials Society of CIM (METSOC); Society for Mining, Metallurgy, and Exploration (SME) and The Minerals; Metals & Materials Society (TMS) of AIME; Gesellschaft der Metallurgen und Bergleute eV (GDMB); The Mining and Materials Processing Institute of Japan (MMIJ); Nonferrous Metals Society of China (NFSoc); The Southern African Institute of Mining and Metallurgy (SAIMM) (IIMCh, GDMB, MMIJ, TMS, SME, MetSoc, NFSoc y SAIMM).