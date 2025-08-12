    Síguenos
Ago 12, 2025

Copper Advanced Services y Sindicato CIO BHP CAS renuevan contrato colectivo por tres años
Chile

Tras un proceso de negociación, la compañía y el sindicato firmaron un nuevo pacto que promueve un acuerdo sustentable y beneficioso para ambas partes.

martes 12 de agosto del 2025.- Copper Advanced Services informa que hoy firmó un nuevo contrato colectivo con el Sindicato de Empresa CIO BHP CAS, que tendrá una vigencia de 36 meses. La propuesta fue aprobada por los socios del Sindicato, tras semanas de negociaciones.

A través de comunicado de prensa, la compañía destaca y “agradece a las comisiones negociadoras por su permanente voluntad de diálogo, respeto y esfuerzo para construir un acuerdo sustentable y beneficioso para ambas partes, en línea con los desafíos futuros de la empresa”.

Asimismo, se informó que Copper Advanced Services continúa operando con normalidad.

