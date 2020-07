Copper Matters: Expertos de la industria automotriz abordarán el futuro del cobre para la electromovilidad

La iniciativa organizada por Cesco y CRU, se realizará el próximo 21 de julio.

Para lograr el objetivo de disminuir la huella de carbono y combatir el cambio climático, es que la industria automotriz ha iniciado un proceso de no retorno hacia la fabricación de vehículos eléctricos o a batería, donde el cobre juega un rol fundamental, por lo que el crecimiento de la demanda de este mineral a futuro está estrechamente relacionada con este mercado.

Sobre este tema estará centrado el segundo capítulo de Copper Matters, una serie de webinars gratuitos organizados por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) y la consultora CRU, y que en esta ocasión reunirá a importantes miembros internacionales de la industria automotriz para hablar sobre el potencial del mineral rojo en la electromovilidad.

La versión, que se desarrollará en vivo el próximo 21 de julio a las 09:30 horas de Chile y cuenta con el auspicio de la International Copper Association, contará con la CEO de Signumbox y directora de Cesco, Daniela Desormeaux, como moderadora de la evento.

Entre los invitados que darán su visión de este tema están Luke Gear, Senior Technology Analyst de la consultora IDTechEx; Marcin Seredynski, Head of Innovation and Research de Volvo; Simon Brockway, Advanced Motor Research Manager de Protean Electric Ltd.; y Cleef C. Thackwell, Lead Motor Designer de Jaguar Land Rover.