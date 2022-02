Décima generación de aprendices inicia su formación en Ministro Hales

Más del 60% de la dotación actual de este centro de trabajo de Codelco, se formó en este programa.

Un nuevo grupo, compuesto por 22 mujeres y 15 hombres de la Región de Antofagasta, inició su capacitación bajo el Programa Aprendices, con el objetivo de convertirse en los operadores que DMH necesita para cumplir sus desafiantes planes productivos.

En el lanzamiento del programa 2022, su gerente General, Francisco Balsebre, acompañado de ejecutivos del esta División, planteó que “esta iniciativa es un sello de la minera, ya que desde su origen en 2011 ha formado a casi 200 operadores que hoy son parte importante de la fuerza laboral de este centro de trabajo de Codelco”, resaltó.

Derma Canales, operadora en entrenamiento, aseguró que “hace un año mi vida dio un vuelco, porque debido a la pandemia, dejé de ser despachadora de aviones. Después de trabajar en sondaje, hoy estoy aquí para aprender la operación de maquinaria pesada. Me lo propuse porque supe de mujeres que operaban camiones y opté por esa posibilidad”.

En tanto Nicolás Romo no puede disimular su entusiasmo. “La emoción es indescriptible. Me siento muy orgulloso de que Codelco me haya dado la oportunidad de usar este uniforme. Tengo todas las ganas de cumplir con toda la inversión que se hace en mí”, aseguró.