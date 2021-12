Destinan kits de energía renovable no convencional para la pequeña minería y minería artesanal

El Ministerio de Minería entregó más de $179 millones para financiar proyectos asociativos en las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta para impulsar el uso de energía solar.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de los campamentos de la pequeña minería y minería artesanal, esta semana el subsecretario de minería, Edgar Blanco, entregó kits fotovoltaicos a los ganadores del Fondo de Equipamiento Pequeña Minería 2021 de la Región de Antofagasta y Arica y Parinacota.

Con esta entrega, se concreta el convenio de trabajo colaborativo entre el Ministerio de Minería, Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética para promover una industria con una productividad sostenible, en armonía con el entorno y una minería cada vez más verde.

El subsecretario Edgar Blanco, destacó la importancia que se tiene por migrar a una minería sustentable, señalando que “la minería chilena tiene como principal desafío aumentar su productividad y sostenibilidad, por eso la eficiencia energética y este fondo son tan relevantes, porque permite que la pequeña minería también acceda a los beneficios de las energías renovables no convencionales”.

El monto destinado para este concurso fue de $179.393.250, considerando los equipos, todos sus accesorios como también su instalación. En total, son 20 los sistemas fotovoltaicos a instalar, de los cuales, 17 correspondiente a la Región de Antofagasta, 7 en Tocopilla y 10 en Tal Tal. Y 3 proyectos asociativos pertenecen a la Región de Arica y Parinacota.

En tanto, Eduardo Álvarez, presidente de la corporación de desarrollo de la pequeña minería de Arica y Parinacota, expresó que “estamos muy agradecidos por esta implementación porque permitirá una gran mejora en la calidad de vida de nuestros trabajadores y también de nuestros asociados. Gracias al apoyo constante del Ministerio podremos despegar como pequeña minería”.

Hace 5 años, el 100% de la minería usaba energía producida con carbón y diésel. Hoy el uso de energías renovables es de 10,5%, pero al 2023 la mitad de la industria usará el 100% de energías renovables.

Estos paneles solares les permitirán a las distintas asociaciones de la pequeña minería de Arica y Parinacota y Antofagasta, generar y almacenar energía sin necesidad de estar conectado a algún generador eléctrico o cableado, entregando una capacidad 6000 watts al día.

Cada Sistema Fotovoltaico estará compuesto por a lo menos los siguientes elementos:

1. Gestor de Red y Cargador de Baterías con Sistema Off Grid (sistema que no está conectado a la red de energía).

2. Inversor Cargador de Baterías (cambio de tensión (voltaje) cambio de modalidad de alterna a continua)

3. Banco de Batería para Sistemas Off Grid (baterías de almacenamiento).

4. Paneles Fotovoltaicos.

5. Regulador con MPPT.

6. Estructura de montaje para 3 paneles (estructura metálica para sostener los paneles).

7. Tablero DC y AC (corriente alterna y corriente continua).

8. Conductores y protección (cableado con su respectivo recubrimiento).

9. Instalación eléctrica interior.

Además de la instalación de una bodega para resguardar el equipamiento de la intemperie y dejar de manera correcta la instalación de estos bienes, dejándolos operativos.