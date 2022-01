Dos profesionales de Arcadis Chile son nominadas como Mujeres Inspiradoras en la Minería Chilena

Arcadis Chile recibió la nominación de dos de sus profesionales: Cecilia Riveros, Gerente de Relaves, y Pamela Muñoz, Jefe de Especialidad Hidráulica.

El pasado 16 de diciembre Women in Mining Chile realizó el lanzamiento oficial de la versión digital del libro “100 Mujeres Inspiradoras de la Minería Chilena”, proyecto clave que realizó la organización durante este 2021 y que busca dar visibilidad y reconocimiento a las diversas mujeres que han logrado impactar en la industria minera nacional.

Bajo este contexto, Arcadis Chile, empresa líder mundial en diseño sostenible, ingeniería y consultoría para activos naturales y construidos, recibió la nominación de dos de sus profesionales: Cecilia Riveros, Gerente de Relaves, y Pamela Muñoz, Jefe de Especialidad Hidráulica.

Cecilia Riveros comenta que el reconocimiento del WIM100 2021 fue por trayectoria y refleja los 34 años que he estado involucrada en proyectos mineros, lo que corresponde además a los años que he estado trabajando en Arcadis. Cuando era una profesional joven, debía compatibilizar mi trabajo con mi hogar y fue más difícil, sin embargo, me apasionaba mi trabajo y aprender cada día algo nuevo, además de ir creciendo en experiencia. Estoy muy halagada con el reconocimiento y también felicito a las otras 99 mujeres que fueron reconocidas y muy especialmente a las que trabajan en operaciones”.

Por su parte, Pamela Muñoz señala que es muy gratificante esta nominación, ya que es un reconocimiento a toda la trayectoria profesional, que involucra desde la formación que me brindaron mis padres, al acompañamiento de amistades en la Universidad y todos mis colegas durante estos 15 de trabajo”.

Ambas expertas de Arcadis Chile coinciden en que el rol de la mujer en la minería debe seguir avanzando y que aún quedan desafíos importantes que afrontar en el futuro. En este contexto, Cecilia Riveros destaca que es importante recordar que hace poco más de 50 años, las mujeres no podíamos entrar a las minas, porque existía una restricción para ingresar a los yacimientos, por ley y por creencias. Antiguamente se decía que ellas traían mala suerte en los piques” o que la mina se ponía celosa”. Tuvieron que pasar muchos años para que esto dejara de ser así; hasta ese nivel estábamos estigmatizadas las mujeres. Hoy, sin embargo, esas limitaciones ya no existen, sino que la presencia de mujeres es vital en la industria minera. Con los años, existirá un mayor incremento de las mujeres en todas las labores mineras y también en cargos directivos de las principales mineras a nivel mundial. Es ahí donde tenemos un gran desafío, tener acceso a los cargos gerenciales y de alto nivel, donde aún las mujeres somos minoría”.

En esta misma línea Pamela Muñoz enfatiza en que es fundamental el rol de la educación. Chile es un país minero y se debe dar a conocer como un pilar fundamental en la economía del país. En carreras como en Ingeniería se está incrementando el ingreso de mujeres, y es relevante dar a conocer que la minería es una industria responsable con el medio ambiente y las personas, y que como mujer es viable compatibilizar la vida familiar con el trabajo minero”.

La versión digital del libro 100 Mujeres Inspiradoras de la Minería Chilena 2021” ya está disponible (https://www.wim100Chile.com/libro) y su formato impreso en inglés y español, se podrá adquirir en enero de 2022.