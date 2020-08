Ecuador pone en venta su participación en proyecto minero en que es socio Codelco

El proyecto Llurimagua lleva desde noviembre del año pasado frenado, pues aún el directorio de Enami EP no firma el acuerdo.

viernes 28 de agosto del 2020.- Un complejo camino es el que ha tenido Codelco en su proyecto proyecto Llurimagua, que lleva a cabo en Ecuador de la mano de Enami EP, estatal de ese país. Desde noviembre del año pasado la iniciativa no ha tenido nuevos avances, pues aún no se logra constituir la sociedad que desarrollará el proyecto minera, ya que el directorio de la estatal ecuatoriana aún no firma el acuerdo.

La situación económica de ese país está atravesando un complejo momento, por lo que se decidió vender su participación (51%), según confirmaron fuentes conocedoras del proyecto. Para esto, Ecuador contratará a un banco de inversiones que estará a cargo de definir la valoración de la iniciativa, que actualmente se encuentra en fase de exploración avanzada.

La puesta en venta despertó el interés de varias compañías, descartando que Codelco compre la participación de Enami EP. “Hay otros interesados, transnacionales tienen interés en incorporarse”, aseguró una fuente cercana. Respecto a la firma del acuerdo, la misma fuente sostuvo que está próximo a ejecutarse, lo que facilitará seguir avanzando.

El proyecto

El retraso del proyecto trajo para Codelco un costo adicional. Según fuentes conocedoras, en la iniciativa ya se ha tenido que invertir unos US$70 millones y la paralización está elevando esa cifra.

Respecto a la posible venta y factibilidad de Llurimagua, desde Codelco, se señaló que “el proyecto Llurimagua es una iniciativa que surge a partir del convenio binacional de exploraciones entre Codelco y la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami EP) firmado el año 2008 entre los gobiernos de ese país y Chile. El proyecto completó la etapa de exploración avanzada y está a punto de comenzar la etapa de evaluación tan pronto se constituya la sociedad, cuya propiedad será de 51% para la parte ecuatoriana y 49% para la chilena, donde Codelco será el operador del proyecto, según está establecido en los acuerdos firmados”.