Eduardo Bitran y Máximo Pacheco plantean claves para una minería virtuosa

El presidente del Club de la Innovación y el exministro de Energía abordaron tópicos clave para la industria en el evento Presente y futuro de la Minería, Política Nacional Minera y una nueva Constitución”. En el encuentro online se levantaron alertas respecto del proyecto de royalty, tal como fue despachado por la Cámara de Diputados.

La minería atraviesa un periodo de múltiples desafíos, oportunidades y cambios. El contexto político, la crisis climática, la actual pandemia del Covid-19 y una mayor conciencia medioambiental son factores que están remodelando a esta industria, clave para la economía nacional.Ante este escenario, Minnovex, la asociación gremial de proveedores de conocimiento, innovación y tecnología para la minería, y el apoyo de Centro Nacional de Pilotaje (CNP), desarrolló el coloquio Presente y futuro de la Minería, Política Nacional Minera y una nueva Constitución”. Los invitados en esta oportunidad fueron Eduardo Bitran, presidente del Club de la Innovación, docente de la Universidad Adolfo Ibáñez y ex VP de Corfo; y Máximo Pacheco, exministro de Energía, ex VP ejecutivo de Operaciones de Codelco y docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El coloquio estuvo moderado por la vicepresidenta de Minnovex, María Luisa Lozano, y su directora Marcela Angulo.Bitran evaluó que la minería chilena necesita resolver una serie de necesidades sociales y medioambientales, pero al mismo tiempo requiere crecimiento. En ese sentido, el presidente del Club de la Innovación destacó que Chile necesita una minería de bajo impacto y que, aprovechando la revolución tecnológica, impulse un desarrollo sostenible e inclusivo en las economías mineras y los territorios donde se emplaza”.Frente a lo anterior, el ex vicepresidente de Corfo resaltó el concepto de minería virtuosa”, entendido como la capacidad de crear nuevos empleos que resuelvan los desafíos externos a la industria minera.Bitran se refirió a ciertos factores exógenos desafiantes como el envejecimiento de los yacimientos, mayor dureza de la roca y más profundidad del mineral en las minas, entre otros ámbitos que aumentan los costos de extracción. Por eso es clave la inversión en I+D+i. Por qué cuesta tanto conectar universidades y centros de investigación con las empresas? Por la densidad de la inversión”, explicó.Por su parte, el exministro de Energía, Máximo Pacheco puso acento en el hecho que el mundo se está despidiendo de la era fósil. Ningún commodity se va a beneficiar más que el cobre en esta etapa. En un mundo de riesgo, este activo toma cada día más valor”, señaló, observando un escenario optimista para Chile, responsable de cerca del 30? la producción cuprífera mundial.En cuanto a la innovación por parte de Chile, Pacheco se mostró crítico, indicando que, pese a que Chile es el mayor productor mundial del metal rojo, no somos el Silicon Valley del cobre”, dado que otras jurisdicciones son más destacadas en términos de tecnología y servicios.Ambos panelistas se refirieron también al actual proyecto de royalty minero que se tramita en el Senado. Según lo que aprobó anteriormente la Cámara de Diputados, esta moción parlamentaria busca una compensación de un 3% por el concepto de extracción minera de cobre y otros minerales, con un aumento progresivo según se incremente el precio del metal.Bitran opinó que la propuesta de la Cámara de Diputados no es viable, la tasa de tributación efectiva lleva a la minería a niveles que son insostenibles; hacen que una parte de la actividad minera deje de operar e inhibe absolutamente la innovación y la inversión, y para que vamos a hablar de minería virtuosa o minería verde, simplemente no sería viable.”

El ex VP de Corfo expuso la propuesta dos de Valverde-Castillo, que es una combinación de una regalía baja de 3% y una modificación del impuesto específico, aumentando sus tasas significativamente, que permitan capturar una mayor proporción de la renta minera, manteniendo los incentivos para el desarrollo de una minería verde.

En particular, propone que se pueda usar una proporción de la recaudación en la estructuración de consorcios tecnológicos que aborden los grandes retos de la minería. Es necesario avanzar a una minería virtuosa, que enfrente los desafíos de productividad, seguridad y sustentabilidad y se generen capacidades nacionales para exportar bienes y servicios tecnológicos”, concluyó Bitran.



Por su parte, Máximo Pacheco mencionó que en la futura nueva Constitución debe quedar de manifiesto que los recursos mineros son de propiedad fiscal, y no con otra figura.







El video y presentaciones del webinar están disponibles en www.pilotaje.cl.