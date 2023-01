El Soldado tendrá a la primera gerenta general a cargo de una operación de Anglo American en Chile

La ingeniera civil mecánica liderará desde marzo próximo el desempeño seguro, responsable y sustentable del yacimiento, ubicado en la comuna de Nogales.

Paulina Jaramillo fue nombrada como la nueva gerenta general de la operación El Soldado de Anglo American, en la Región de Valparaíso. Su designación, efectiva desde el próximo 1 de marzo, la convertirá en la primera mujer a cargo de una operación de la compañía en Chile.

La nueva líder de El Soldado es ingeniera civil mecánica de la Universidad de Concepción. Luego de una destacada trayectoria en Antofagasta Minerals y BHP, llegó a Anglo American en 2011 como gerenta corporativa de Mejoramiento de Negocio. Posteriormente, asumió el rol de Principal Plants Maintenance Engineering. Previo a su nombramiento como gerenta general de la operación, fue head of Asset Strategy and Reliability (AS&R) y gerenta general de Anglo American Technical & Sustainability (T&S). Su carrera, además, ha sido relevada por Women in Mining, organización que en 2022 la reconoció como una de las 100 mujeres más influyentes de la minería chilena.

Patricio Hidalgo, presidente ejecutivo de Anglo American en Chile, celebró la forma en que la compañía sigue cambiándolo todo a través de los liderazgos femeninos. «Estamos felices de tener a Paulina como gerenta general de El Soldado, porque además de ser la primera mujer que asume esta posición en nuestras operaciones en Chile, estamos seguros de que, con sus capacidades, formación y amplia experiencia en la industria minera, aportará nuevas perspectivas que nos permitirán seguir maximizando de forma segura y sostenible el valor de nuestros activos y avanzando hacia nuestro propósito de re-imaginar la minería para mejorar la vida de las personas».

Tras este nombramiento, Paulina Jaramillo iniciará un proceso de traspaso de funciones y liderará a los diversos grupos de trabajo en la mina, responsabilizándose de la estrategia de productividad y seguridad, y manteniendo el enfoque FutureSmart MiningTM, que busca avanzar hacia la minería del futuro, con operaciones cada vez más seguras, sustentables y eficientes, y en donde El Soldado es el polo de innovación tecnológica para el grupo.