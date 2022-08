El Teniente crea comité especial para el cuidado del agua

La iniciativa, que involucra a las distintas gerencias de la División, desarrolla un plan para identificar instancias donde se malgaste el recurso, para asegurar la continuidad operacional del abastecimiento a las personas.

Con el foco puesto en el cuidado del recurso hídrico, se creó el Comité Operación Invierno: Gestión de Agua Potable, que involucra a representantes de las distintas gerencias de la División El Teniente.

El objetivo del comité es establecer controles, condiciones y acciones preventivas para asegurar la continuidad operacional del abastecimiento del agua potable para las personas, para lo que desarrollan un plan para identificar instancias donde se malgaste el recurso y así determinar estrategias para solucionarlas.

«Pretendemos, al corto plazo, tener un plan con iniciativas que vayan en la línea de información y cuidado del agua, medidas mitigatorias y educación que nos per mita subsanar los problemas que tengamos con el agua potable», señala Víctor Medina, superintendente de Energía y Suministros y champion del Comité.

Para ello, identificaron seis áreas de trabajo:

–Disponibilidad

–Turbiedad

–Capacidad de generación de agua potable

–Uso adecuado del agua potable y RCI

–Estado de la infraestructura; y cultura.

«El llamado es a ocupar el agua con responsabilidad, tanto en la habitabilidad como en los procesos. En invierno es cuando más escasea el recurso y si no somos responsables en su uso, no va a alcanzar. Por ello es importante que todos creemos conciencia, desde los temas productivos a no demorarse en exceso en las duchas, por ejemplo», plantea Medina.