Embajador de Dinamarca visitó planta termosolar Pampa Elvira

El diplomático se reunió con ejecutivos de Innergex y profesionales de Codelco Gabriela Mistral recalcando la importancia de la transición energética y el impulso a las energías renovables en los procesos industriales, en concordancia con las nuevas exigencias mundiales en torno a la disminución de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y a la lucha contra el cambio climático.

Con el fin de interiorizarse in situ sobre la operación de la planta y el servicio que ésta presta a la división Gabriela Mistral de Codelco, el embajador de Dinamarca Jens Godtfredsen visitó Pampa Elvira Solar, planta termosolar construida en 2013 por el consorcio formado por Energía Llaima (hoy Innergex Renewable Energy) y originalmente la danesa Sunmark Corporation, hoy Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), la que se ubica en la comuna de Sierra Gorda, región de Antofagasta, en el Norte de Chile.

Al respecto, el embajador Godtfredsen destacó que Pampa Elvira Solar es un buen ejemplo de las transformaciones hacia la sustentabilidad que queremos impulsar desde Dinamarca. “La reducción del uso de combustibles fósiles en sectores intensivos en emisiones como la minería, es clave para la industria y vemos cómo los compradores piden cada vez mayor sustentabilidad en la cadena de producción. Estamos contentos con la participación de Dinamarca a través del fondo estatal de inversiones danés IFU en este proyecto, que sin duda contribuye al desarrollo de Chile”.

Por su parte, Jaime Pino, gerente general de Innergex en Chile, dijo que “Pampa Elvira ha sido un ejemplo de innovación no sólo por reemplazar energía fósil por energía solar, sino que, porque ha sido capaz de entregar energía renovable 24 horas con un sistema de Storage pionero para el año 2013, cuando inició sus operaciones. Nuestro compromiso es seguir proveyendo energía 100% renovable, colaborando de esta forma en la transición energética que requiere el país”.

Torben Huss, director ejecutivo de IFU, manifestó que “durante los últimos 10 años, Pampa Elvira ha demostrado su relevancia al reducir la huella de carbono de la extracción de cobre de Codelco y ha permitido a la empresa estar a la vanguardia en la ecologización de su cadena de suministro. En el futuro, creemos que una cooperación continua tendrá un impacto positivo en el compromiso de Chile con el Acuerdo de París”.

En tanto, Mauricio Fuentealba, superintendente de Suministros Estratégicos e Infraestructura de la división Gabriela Mistral de Codelco, se mostró muy conforme con la visita principalmente por la importancia de compartir las miradas. Son muy beneficiosas estas políticas que apoyan y fomentan el uso de energías renovables, porque es el futuro hacia donde debemos ir todos. El desafío es ir a buscar la competitividad, buscar el cátodo verde, pero al menor costo que es lo que aspiramos como Corporación para seguir entregando excedentes al Estado”, dijo el ejecutivo.

Pampa Elvira Solar

Pampa Elvira es una de las plantas solares térmicas más grandes del mundo, una solución innovadora para la producción de energía limpia, constante y sustentable. El sistema cuenta con un área colectora de 44.000 m2 (90 canchas de fútbol apróx.), 2.928 paneles de 15 m2 cada uno y un estanque de acumulación de calor de 4.600 m3 de agua caliente, almacenamiento de energía que permite autonomía. La capacidad instalada de la planta alcanza los 34 MWT y su operación permite entregar anualmente unos 55.000 MWh térmicos.

La planta tiene la particularidad que su operación logra desplazar el 60 % de combustible fósil al inyectar calor limpio al proceso del electro-obtención (electrowinning) del cobre. Con esto, Gabriela Mistral ha logrado bajar la emisión de GEI (Gases de Efecto Invernadero), dejando de emitir por año 15.000 toneladas de CO2. Se trata de un nuevo modelo de negocios para una minería chilena sustentable.

La operación de Pampa Elvira, no solo para Codelco, sino que, para el país, no ha pasado inadvertida. La planta termosolar recibió en diciembre de 2014 el Primer Premio Nacional en Sustentabilidad organizado por la Fundación Recyclápolis y El Mercurio, en la categoría Fuego, por promover las nuevas tendencias ambientales y mostrar casos de soluciones exitosas que sean compatibles con el medio ambiente. Y dos años más tarde, en 2016, Codelco fue distinguida en Toronto, Canadá, a partir de la operación de Pampa Elvira, con el primer lugar en la categoría de Best Use of Solar Thermal, premio de la iniciativa Energy and Mines, del Canadian Clean Energy Conferences, que busca promover el uso de energías renovables en la minería y también ayudar a la industria a disminuir costos, asegurar suministro energético y reducir la dependencia de combustibles intensivos en emisiones de GEI.

Sobre Innergex Energía Renovable Inc.

Desde más de 30 años, Innergex ha creído en un mundo en el que la abundancia de energías renovables promueve comunidades más saludables y produce prosperidad compartida. Como productor de energía renovable que posee, desarrolla, adquiere y opera plantas hidroeléctricas, eólicas, solares y de almacenamiento de energía. Innergex está convencido de que la generación de energía de fuentes renovables liderará el camino hacia un mundo mejor. Innergex opera alrededor de 3.800 MW en Canadá, Estados Unidos, Francia y Chile, y gestiona un gran portafolio de activos de alta calidad. Su enfoque de la creación de valor para los accionistas se basa en generar flujos de caja sostenibles, proporcionar retornos sobre la inversión de capital atractivos y adaptados al riesgo, y distribuir dividendos estables.

En Chile Innergex opera las centrales hidroeléctricas Licán, de 18 MW, en la Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos; Guayacán, de 12 MW, en la Comuna de San José de Maipo, Región Metropolitana; Mampil, de 55 MW, y Peuchén, de 85 MW, ambas en la Comuna de Santa Bárbara-Quilleco, Región del Biobío; la Planta Termosolar Pampa Elvira, de 34 MW, en la Comuna de Sierra Gorda, Región de Antofagasta, y la Planta Solar Fotovoltaica Salvador, de 68 MW, en la Comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama.