Embarques de cobre impulsan las exportaciones chilenas en enero 2024

Análisis de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) destaca que esta es la primera variación positiva del comercio de Chile con el mundo después de 15 meses.

lunes 12 de febrero del 2024.- El primer informe comercial del año, elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) -con datos del Banco Central y de Aduanas-, arrojó un repunte en el intercambio comercial de Chile, el que escaló hasta los US$ 16.144 millones, anotando un alza del 2,5% frente a enero de 2023 (+US$ 400 millones).

Desde la Subrei señalan que esta es la primera variación positiva del comercio de Chile con el mundo después de 15 meses (octubre de 2022).

En cuanto a las exportaciones totales del país, éstas arrancaron el año con retornos por US$ 9.145 millones, anotando un incremento del 2,7% (+US$ 243 millones), alcanzando el valor más alto para un mes de enero desde que existe registro. Este impulso se sustenta en las alzas logradas por los embarques de alimentos, frutas frescas, productos orgánicos y el cobre.

Respecto a las importaciones, éstas escalaron hasta los US$ 6.999 millones, experimentando un crecimiento del 2,3% (+US$ 157 millones), siendo su primera variación positiva interanual tras quince meses.

Desde la Subrei detallan que en este resultado tuvo una incidencia favorable los bienes de consumo, los bienes intermedios y ciertos bienes de capital como maquinarias y equipos computacionales. En ese sentido, se destacó que la balanza comercial inicia el año con un saldo de US$ 2.622 millones.

El estudio concluye que, -durante el mes de enero-, el 57% de los envíos del país correspondieron a exportaciones no tradicionales. En tanto, las exportaciones tradicionales generaron el restante 43%.

Exportaciones de bienes tradicionales

El estudio señala que las exportaciones tradicionales, compuestas por el cobre, la celulosa y el carbonato de litio, sumaron embarques por US$ 3.927 millones, anotando un aumento del 9%.

Esto se explica -según el estudio- por el dinamismo de los embarques de cobre, que por sí solo, registró ventas al exterior por US$ 3.377 millones, anotando un alza del 17% frente a enero de 2023 (+US$ 501 millones). Además, se agregó que los embarques de carbonato de lito sumaron US$ 317 millones, cayendo un 31% (-US$ 145 millones). Los envíos de celulosa contabilizaron retornos por US$ 232 millones, experimentando un descenso de 10,4% (-US$ 27 millones).

Exportaciones de servicios

En el primer mes del año, las exportaciones de servicios escalaron hasta los US$ 273 millones, anotando un alza del 58% frente a enero de 2023, marcando a la par, el mayor registro del rubro para un inicio de año.

Entre los servicios que más aumentaron sus prestaciones al exterior durante el primer mes del año, destacaron “gestión administrativa de empresas” (+US$ 11,0 millones), “diseño y desarrollo de aplicaciones de tecnologías de información” (+US$ 7,1 millones), “investigación y desarrollo en las ciencias médicas y farmacéuticas” (+US$ 6,3 millones) e “ingeniería para instalaciones de la minería extractiva del cobre” (+US$ 5,6 millones).

En enero de 2024, las exportaciones de servicios se dirigieron a 92 destinos en el mundo, entre los que destacan Perú (US$ 71,5 millones), Estados Unidos (US$ 55,9 millones), Colombia (US$ 16,5 millones), Argentina (US$ 15,5 millones), México (US$ 15,3 millones), Suiza (US$ 13,0 millones), Reino Unido (US$ 10,3 millones) y Brasil (US$ 8,1 millones).

Para más información en www.subrei.gob.cl