En Seminario Aprimin abordan el desarrollo sostenible en los proveedores

En la ocasión, también se destacó en la preocupación de la gremial por cumplir con las normativas y exigencias que se encuentran hoy circulando en torno a la sostenibilidad, el trabajo con los proveedores y de todo el ecosistema minero.

viernes 14 de julio del 2023.- La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), llevó a cabo su Seminario Anual de Sostenibilidad ESG, el cuál contó con cuatro bloques divididos respectivamente en: importancia del ESG en la minería, Ley REP y Economía Circular, diversidad e inclusión y reportabilidad y transparencia.

Dio inicio al evento Philippe Hemmerdinger, presidente de Aprimin, haciendo hincapié en la preocupación de la gremial por cumplir con las normativas y exigencias que se encuentran hoy circulando en torno a la sostenibilidad, el trabajo con los proveedores y todo el ecosistema minero para tener una calculadora de medición de huella de carbono de Alcance 3 que sirva para poder calibrar y después mitigar las emisiones: “estamos en un ecosistema extremadamente demandante, comenzamos a tener cada vez más requisitos de cumplimiento de normas, entonces no veamos esto como algo que está pasando por al lado, tratemos de enfrentarlo de manera seria”.

Luego, José Miguel Ansoleaga, presidente del Comité de Sostenibilidad ESG, se refirió al trabajo que han realizado en temas como medioambiente, social y gobernanza, la mujer en la minería, reportabilidad, economía circular y la Ley REP. Además, destacó que “no podemos pensar en la sostenibilidad de un proyecto si no pensamos en lo social, medioambiental y sobre todo en lo económico. No existe ningún proyecto que si no tiene rédito económico sea sustentable. Por lo tanto, es muy importante hablar del desarrollo económico, sin él no existe posibilidad de generar cambios (…) el cambio climático no puede enfrentarse sin la minería”.

Bloque 1: Importancia del ESG en la minería

A continuación, Nicolás Burr, gerente general del Grupo CAP, aludió la relevancia del encuentro, lo que fue complementado por Nicole Porcile, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y de Sustentabilidad de Codelco, quien se refirió a la importancia de la inclusión de la mujer en la minería, destacando que son los proveedores la clave para desafiar la cadena de valor del negocio minero.

Más adelante, Patricio Pinto, gerente asuntos públicos, Minera Los Pelambres, del Grupo Antofagasta Minerals, mencionó un estudio de ESG en Latinoamérica en el que participó, donde se señala que introducirse en temas ESG es un buen negocio para las empresas, así como mirar lo que están haciendo en otros países en temas de sustentabilidad.

Bloque 2: Ley REP y Economía Circular

Mauricio Bravo, subgerente general de Arrigoni Ambiental NFU, abrió el segundo bloque del evento exponiendo un reporte de The Circularity Gap Reports 2023 que demuestra que a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado en temas de circularidad, al 2023, el punto de vista de economía global es de un 7,2%, lo que significa que más del 90% de los materiales se desperdician, se pierden o no están disponibles para su reutilización durante años. “Estamos en una economía lineal, en donde tomar, usar y desechar, crece más rápido que nuestros esfuerzos por circular (…) hay que seguir esforzándonos y ver cómo podemos avanzar a una transición, a una economía circular”.

Siguiendo la misma línea, Bravo señaló algunos de los objetivos de la Ley REP y sus decretos, entre ellos: aumentar la vida de los productos, reducir la generación de residuos, aumentar la valorización de los residuos generados y reducir el manejo inadecuado de sustancias complejas.

Después, se presentaron dos casos de éxito, el primero exhibido por Cesar Garrido, gerente general Siderúrgica Huachipato, quien destacó que en Alcance 3, como compañía, son los más competitivos en el mundo minero y mencionó que el plan de la compañía es reducir consumo, reciclar y rediseñar. Luego indicó que están trabajando en reducción directa para generar un acero verde.

Le siguió Richard Bennet, jefe de sostenibilidad y medio ambiente de CBB Cales, quien explicó cómo en su compañía usan el aceite reciclado derivado de la minería para producir cal en Chile y los desafíos que enfrentan para realizarlo.

Al respecto, expuso las tasas de valorización de los aceites residuales en sus plantas de Antofagasta y Copiapó para el procesamiento de la cal. Luego se refirió a la reducción de la huella de CO2 de la empresa al utilizar un combustible alternativo: “tenemos el compromiso de reducir al 2030 nuestra huella de CO2 a un 10% y firmamos convenios para lograr la carbono neutralidad al 2050”.

Bloque 3: Social- Diversidad e Inclusión

Dio inicio al tercer bloque la directora ejecutiva de Fundación Miradas Compartidas, Marcela Sabat, quien abordó la inclusión de la mujer en la minería, se refirió a la participación de las mujeres en el mundo privado y público y dio algunas cifras sobre las brechas de género: “entre hombres y mujeres la brecha salarial sigue siendo de un 23%, bajo la línea de la pobreza al menos un 55% son mujeres y de 10 hogares más vulnerables en Chile, 7 son liderados por una mujer que saca adelante sola a su familia”.

Luego dio a conocer los resultados de estudios que demuestran que mientras más mujeres haya en empresas, hay más ganancias, más retención de talento, más reputación de la empresa y rentabilidad: “el FMI (Fondo Monetario Internacional) señala que el ingreso de una mujer en el directorio de una empresa, manteniendo su número e integrantes, se asocia con un mayor rendimiento de los activos entre 8 y 13 puntos”.

Sabat señaló que en el sector minero la participación femenina se duplicó en una década, pasando de un 7,1% en 2011 a un 15,2% en 2023.

Más tarde, Alejandro Retamales, gerente nacional de generaciones mineras en Cummins, parte del Grupo Komatsu Cummins, fue el encargado de exponer el primero de los dos casos de éxito de este bloque, el proyecto de técnicas mantenedoras, el cual busca entrenar a mujeres, en su mayoría dueñas de casa de entre 40 y 50 años, para acreditarlas como técnicas mantenedoras e insertarlas en el mundo laboral dentro de la empresa. “La primera generación ya está trabajando y la segunda está por ingresar”.

El segundo caso de éxito lo presentó Diana Silva, subgerente de diversidad e inclusión de Aramark Chile, quien exhibió cómo enfrentan en la empresa la diversidad e inclusión a través del programa creado en 2006 para integrar a personas en situación de discapacidad al mundo laboral. Apoyado ahora con el programa “Yo me acredito”, que busca asistir en la obtención de la Credencial de Discapacidad. Por otro lado, mencionó que son “la primera empresa que está capacitando en materias de diversidad sexual con foco transgénero”.

Bloque 4: Governance- Reportabilidad y Transparencia

Gonzalo Escalona, senior manager de sustentabilidad y cambio climático de Deloitte, abrió el último bloque del evento, explicando el propósito de consolidación y ESG Reporting, junto a los desafíos sostenibles que se buscan lograr a futuro, entre ellos, la estandarización de la divulgación ESG, la integración de criterios ESG en decisiones de inversión y compensaciones ligadas al ESG.

Felipe Fuentes, vicepresidente EHS y sustentabilidad en Finning expuso el penúltimo caso de éxito comentando cómo entienden el término Governance en la compañía, donde, según explicó, trabajan de forma integral con la sustentabilidad, demostrando su compromiso con trabajar en alianzas e innovar para construir y energizar: “es un trabajo enfocado en temas materiales, relevantes, desde: inclusión y seguridad, compromiso con empleados, desarrollo y liderazgo”.

El último caso de éxito fue presentado por Francisca Saieh, head of technology y innovation Latam de Orica, quien informó que lo que los mueve como negocio es poder desplazar los recursos de la tierra de manera sostenible, lo que deben transformar a cómo lo harán para que siga creciendo de forma sostenible y habilitar a sus clientes para ser más productivos. Además, Saieh indicó que tienen plantas de manufactura en hidrato de amonio y desarrollo y tecnología que los ayudará a crear explosivos descarbonatados, como también productos que contribuyen a reducir la huella. En cuanto a diversidad e inclusión, Francisca señaló que crearon una escuela de operadoras para incluir a mujeres y darles una oportunidad en el mundo laboral.

Finalmente, Anita Marambio, directora sponsor del Comité de Sostenibilidad ESG de Aprimin y gerenta general de Workmate, cerró el evento señalando: “una de las gracias que tuvo esta actividad, es que tiene que ver con lo que nosotros queremos promover, cuando mencionamos las iniciativas de sostenibilidad y las alianzas para el desarrollo sostenido, estamos hablando del trabajo colaborativo y aquí hubo un ejemplo de esto”.

Revive el Seminario de Sostenibilidad ESG en el siguiente enlace.