Enaex y Normet firman un acuerdo de colaboración para el desarrollo de soluciones piloto innovadoras en minería subterránea

viernes 27 de septiembre del 2024.- Enaex y Normet han anunciado una colaboración estratégica con el objetivo de introducir tecnologías teleoperadas en minería subterránea aprovechando la experiencia de Normet en equipos subterráneos y los avances de Enaex en explosivos y sistemas de iniciación.

“Este es un hito de gran importancia para nosotros, ya que está perfectamente alineado con nuestro propósito de humanizar la minería. Combinar nuestra presencia in situ y nuestras soluciones a medida con el know how de Normet en equipos, sin duda aportará mucho valor a nuestros clientes en los próximos años. A través de esta alianza estratégica pretendemos seguir mejorando la seguridad en las operaciones mineras subterráneas, alejando a las personas de la frente de voladura”, afirmó Pablo Wallach, Vicepresidente de Innovación y Marketing de Enaex.

La colaboración, firmada en la feria Minexpo en Las Vegas, se centrará en probar una solución para actividades de carguio de desarrollo y producción en minería subterránea, combinando los sistemas de iniciación electrónica DaveyTronic® de Enaex y Charmec Revo® de Normet para mejorar la seguridad en el carguio de explosivos. El objetivo es alejar al operador de la voladura subterránea de la frente, minimizando su exposición a la zona de mayor riesgo.

“Charmec Revo es una innovación pionera en la seguridad de la minería subterránea, con un brazo servo-robótico por control remoto que automatiza la carga de explosivos, manteniendo a los operadores fuera de peligro. Gracias a nuestra colaboración estratégica con Enaex, combinamos nuestros avanzados equipos subterráneos con su experiencia en explosivos y sistemas de iniciación para crear una solución más segura y eficaz para el sector. La carga de explosivos moderna es una combinación perfecta de equipos, explosivos y un sistema de iniciación. La integración es esencial para ofrecer el proceso de trabajo más seguro posible a nuestros clientes”, señaló Anssi Mykkänen, Director de Línea de Productos de Carga de Explosivos y Elevación e Instalaciones de Normet. “Esperamos la primera prueba con un cliente a principios de 2025 en una mina australiana, lo que supondrá un importante paso adelante en la seguridad de la minería subterránea”.

El primer hito de esta alianza, respaldada por el servicio en terreno de Enaex, está previsto para el primer trimestre de 2025, con una prueba en una de las mayores minas subterráneas de Australia.