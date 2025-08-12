Enami abre segunda convocatoria para el programa de fomento Reactivación de Faena Minera

Al igual que en la primera convocatoria al programa, se implementó un Instructivo de Aplicación que busca facilitar y acompañar a los productores mineros en el proceso de postulación.

A solicitud del sector de la pequeña minería a través de sus asociaciones mineras, Enami abrió una segunda convocatoria para el programa de fomento Reactivación de Faena Minera.

Las inscripciones se realizarán desde el lunes 11 de agosto hasta el 29 de este mes. Cada proyecto presentado podrá obtener hasta 25 mil dólares, que podrán utilizarse en tareas de regularización, habilitación, puesta en marcha, capital de trabajo y seguimiento y control de faenas mineras.

Al igual que en la primera convocatoria al programa, se implementó un Instructivo de Aplicación que busca facilitar y acompañar a los productores mineros en el proceso de postulación, el que puede ser consultado en la página web de Enami y en todas las oficinas mineras de la empresa, desde Tocopilla hasta Rancagua.

El programa de Reactivación de Faena Minera es un instrumento de fomento minero impulsado por Enami desde el año 2020, cuyo cronograma este año proyecta tener los fondos adjudicados a los beneficiarios en el mes de septiembre.