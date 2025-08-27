Enami cierra reestructuración financiera con crédito clave de US$30 millones de banco latinoamericano

El vicepresidente ejecutivo de Enami, Iván Mlynarz, destacó que todas estas acciones han permitido a la empresa cerrar el proceso de reestructuración financiera que viene ejecutando durante 2025.

miércoles 27 de agosto del 2025.- La Empresa Nacional de Minería (Enami) culminó exitosamente el proceso de refinanciamiento de deuda, con la suscripción de un crédito con el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) por un monto de US$30 millones, a un plazo de 3 años.

Este financiamiento se suma a las operaciones concretadas por Enami en los últimos meses, como los acuerdos con BCI, HSBC, Scotiabank y BTG Pactual por un total de US$ 190.000.000, además de la histórica colocación de 1.000.000 de UF (equivalente a más de US$ 40 millones) en el mercado de deuda local sin garantía estatal.

Según destacó el vicepresidente ejecutivo de Enami, Iván Mlynarz, todas estas acciones han permitido a la empresa cerrar el proceso de reestructuración financiera que viene ejecutando durante 2025, avanzando de manera decidida en la extensión de los plazos de su deuda y en la mejora de su perfil financiero.

“Este nuevo crédito es una señal más de la confianza del sistema financiero en nuestra estrategia. Con esta operación seguimos fortaleciendo la liquidez de la compañía, alejando los vencimientos de corto plazo y asegurando la sostenibilidad necesaria para continuar con nuestro rol de fomento a la pequeña y mediana minería del país”, indicó el VPE.

Con esta gestión, Enami revirtió la situación de estrés financiero existente a fines de 2023, con un proceso de reestructuración que ha permitido estabilizar a la empresa para enfrentar las tareas de futuro en mejores condiciones.