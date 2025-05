Enami reafirma recuperación al obtener resultados operacionales positivos por tercer trimestre consecutivo

Esta mejora entre un año y otro es consecuencia de la estabilización operacional de las plantas de la empresa y al efecto de las medidas financieras adoptadas por la compañía durante el año 2024.

viernes 02 de mayo del 2025.- Al cierre del primer trimestre del año 2025, la estatal logró un resultado operacional de US$ 30,4 millones, lo que se compara positivamente con el resultado operacional a la misma fecha en el 2024, el que alcanzó a US$ -9,4 millones, generando una variación positiva entre ambos períodos de US$ 39,8 millones.

Esta mejora entre un año y otro es consecuencia de la estabilización operacional de las plantas de la empresa y al efecto de las medidas financieras adoptadas por la compañía durante el año 2024, cuyos resultados comenzaron a materializarse a partir del tercer trimestre de dicho año y que sostenidamente han venido reafirmándose durante los últimos trimestres de operación.

Del mismo modo, el resultado antes de impuesto de Enami, a marzo 2025, alcanzó los US$ 24,4 millones, en comparación con el mismo indicador de marzo 2024 que llegó a US$-8,2 millones, generando una variación positiva de US$ 32,6 millones entre un período y otro.

Desde la estatal hicieron hincapié en que las cifras del primer trimestre 2025 son consecuencia de las decisiones que se han adoptado en toda la cadena del proceso productivo de la empresa y en haber puesto el foco en el proceso de estabilidad financiera delineado por Enami con la actual administración.

“La ratificación de la tendencia mostrada en los últimos dos trimestres del 2024, durante este año 2025 en el resultado operacional, nos deja tranquilos por cuanto se ve reflejado, de manera clara, que el tener una compañía generando utilidades operacionales, estabilizada financieramente y focalizada en el fomento de la pequeña minería, es el camino correcto para hacer crecer la minería en Chile”, sostuvo el vicepresidente ejecutivo de Enami, Iván Mlynarz.

A su vez, el EBITDA a marzo 2025 llegó a US$ 44,5 millones, generando una variación positiva de US$ 44,6 millones, puesto que el EBITDA a marzo 2024 alcanzó unos US$-0,2 millones. Esta mayor generación de EBITDA, junto a la baja de la deuda, ha permitido a la empresa a seguir mejorando su liquidez y así generar un menor pago de intereses, entre un período y otro de US$ 10,6 millones.

Al respecto, Mlynarz sostuvo que “debemos sumar que nos encontramos renegociando la deuda financiera de la empresa proceso que debería concluir durante los próximos meses de manera exitosa y así poder ratificar la solución de los problemas de liquidez que se había arrastrado hasta el mes de septiembre 2024”.

El VPE de la estatal agregó que “esta estabilización operacional y financiera nos ha permitido poner foco en los proyectos relevantes, no solo para Enami, sino que también para Chile, como son el proyecto de litio Salares Altoandinos y el proyecto de Modernización de la Fundición Hernán Videla Lira”.