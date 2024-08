Enami registra reducción de pérdidas operacionales y mejora su gestión durante el primer semestre del año

La estatal exhibe en sus resultados una menor pérdida al pasar de US $108,6 millones registrados en junio del 2023 a US $54,4 millones al cierre de junio del 2024.

viernes 30 de agosto del 2024.- En su informe de estados financieros consolidados al cierre del 30 de junio del año 2024, la Empresa Nacional de Minería (Enami), reportó una significativa reducción en las pérdidas comparado con el mismo período del año 2023.

En el marco del plan de estabilización operacional, la estatal logró mejorar sus resultados de manera significativa, pasando de una pérdida operacional de US $71,3 millones a junio del 2023 a una pérdida de US $20,2 millones registrada al cierre del primer semestre de este año.

Esta variación positiva de US$51,1 millones, en el resultado operacional es producto de las medidas tomadas por la empresa para revertir las pérdidas históricas del negocio, lo que se ve reflejado en la baja de los costos operacionales y en el manejo de los costos de administración de la compañía.

Entre las acciones adoptadas para mejorar las finanzas de la empresa, destaca la paralización temporal de la Fundición Hernán Videla Lira en febrero pasado, por lo que las cifras que se reportan reflejan en parte los impactos de dicha medida, lo que además se evidencia en la mejor capacidad de generación de caja.

Lo anterior también se observa de manera clara en el Ebitda de la compañía, el que pasa de US$ -55,8 millones a junio 2023 a un Ebitda de US$ -12,5 millones al primer semestre del 2024, vale decir que se observa una mejora en el indicador de US$ 43,2 millones entre un año y otro.

Para el vicepresidente ejecutivo de Enami, Iván Mlynarz, estos indicadores responden a las decisiones tomadas desde el último trimestre del 2023 “esperamos que para el próximo semestre podamos tener mejores resultados y accesos al sistema financiero, acciones que permitan a nuestra empresa seguir cumpliendo con su rol de fomento a la pequeña y mediana minería”.