Enap anuncia proyecto piloto de hidrógeno verde en Magallanes

Las primeras moléculas del combustible limpio se generarán en 2025 en la zona austral del país.

miércoles 05 de abril del 2023.- Marcando un nuevo hito para la historia de la empresa, el gerente general de Enap, Julio Friedmann, anunció que la estatal comenzará a desarrollar este año su propio proyecto piloto de hidrógeno verde en Magallanes, cuyas primeras moléculas serían producidas hacia 2025.

“Nosotros hemos estado trabajando en ingeniería conceptual y lo que hemos anunciado hoy día es que la primera molécula de hidrógeno verde –como producto final– va a salir de Enap en Magallanes; va a ser producida en nuestras instalaciones de Cabo Negro y se va a nutrir de energías renovables a partir del parque eólico ya existente, del cual Enap es socio mayoritario”, explicó el ejecutivo.

Friedmann agregó que, para cumplir con este propósito este año se va a licitar, con una proyección de 18 meses aproximadamente, la construcción de las instalaciones visualizando una capacidad reducida entre 1 y 2 MW, energía que será utilizada en las instalaciones y procesos que Enap tiene en la región. En paralelo, la estatal ejecutará la construcción de un patio de carga de hidrógeno.

El representante de la estatal destacó, además, que este proyecto piloto busca generar know how y experiencia sobre la producción de este combustible limpio dentro de la compañía. “Lo más importante para nosotros es que nuestros profesionales y trabajadores de Enap se preparen para este cambio y, por lo tanto, tener este piloto tiene ese objetivo también, que puedan entender cómo se comporta, cómo se integra con nuestros propios procesos, con nuestro propio gas natural, cómo se maneja; eso es muy importante desde el punto de vista de seguridad, procesos, etc.; por lo tanto, vamos a adquirir conocimiento”, afirmó.

Friedmann llegó a Magallanes para participar en la conformación de la nueva Asociación Gremial de Hidrógeno Verde y sus derivados de Magallanes, actividad realizada en el edificio del Gobierno Regional, con presencia de altos ejecutivos de empresas desarrolladoras de proyectos de hidrógeno verde y el gobernador regional Jorge Flies. Friedmann asistió acompañado por el gerente de Enap Magallanes, Pablo Martínez; y el director de desarrollo comercial y nuevos proyectos de Enap, Juris Agüero.

El ejecutivo resaltó la conformación de esta asociación e invitó a las empresas firmantes a mantener un trabajo colaborativo que vele por el resguardo de Magallanes y potencie el conocimiento y el despliegue territorial que Enap posee en la región.

“Lo que hemos dicho en el pasado y volvemos a firmar hoy día, es que estamos trabajando fuertemente con algunos inversionistas privados que están en la región para intervenir instalaciones que ya tenemos, básicamente todo el complejo Laredo y Cabo Negro, por un lado; Gregorio y en la isla, Clarencia y Percy, para levantar ahí infraestructura necesaria para poder habilitar el ingreso de las maquinarias, materiales y equipos que estos inversionistas necesitan”, explicó Friedmann.