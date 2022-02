Equipos de trabajadores de Radomiro Tomic son reconocidos por proponer ideas de mejoras

El ciclo “Ventanilla Abierta” implementado en una de las áreas de la empresa incentivó la generación de iniciativas en seguridad, producción, abastecimiento y medioambiente, reconociendo el valor de los aportes de las personas que forman parte del estamento operativo de la División.

Radomiro Tomic desarrolló en su área seca un ciclo piloto llamado “Ventanilla Abierta de Idear C+”, con el fin de incentivar la generación de ideas de mejora en seguridad, producción, abastecimiento y medioambiente. En la ocasión participaron 15 equipos de trabajadores, los que en conjunto postularon un total de 40 ideas, resultando tres de ellas ganadoras, cuyos autores fueron premiados en una ceremonia desarrollada en el Centro Ecológico de la División.

Lindor Quiroga, Gerente General de Radomiro Tomic, destacó que “es muy importante reconocer a nuestras personas que están en la primera línea; premiar el esfuerzo y la entrega que ellos hacen puesto que saben de mejor manera cómo se hacen las cosas y esas ideas las estamos levantando, reconociendo y a futuro las implementaremos para mejorar los procesos y generar un círculo virtuoso”.

Amalia Failla, Jefa de Proyectos, Cultura, Liderazgo y Gestión del Cambio de la Vicepresidencia de Recursos Humanos, dijo estar muy contenta y agradecida de ver estos frutos en Radomiro Tomic “porque es la primera ola del abordaje a trabajadores y se nota que son buenos resultados, que la gente está contenta, que hay harto compromiso”.

La profesional se refiere al proceso que Codelco está desarrollando desde hace varios años, dando cuerpo a su transformación. “A fines de 2021, más de 11 mil personas en toda la Corporación respondieron la encuesta del Índice de Transformación Codelco (ITC), que permite conocer la opinión de cada trabajador(a) sobre la salud organizacional” y que es utilizada para hacer un diagnóstico de las fortalezas y las necesidades de desarrollo.

La importancia del reconocimiento

Para los trabajadores del área seca de Radomiro Tomic que participaron en “Ventanilla Abierta de Idear C+”, la instancia de ideación y reconocimiento fue una oportunidad para sentirse orgullosos y partícipes de este equipo de trabajo.

“Me apasiona la minería, mi área, trabajar con personas, aportar todos los días un poquito, un granito de arena, una risa y creo que eso es la parte fundamental del equipo, el cómo trabaja, que se esmera todos los días buscando ideas y mejoras”, señaló Claudio Carmona, Operador Mantenedor de Chancado y Manejo de Materiales y autor de uno de los proyectos ganadores.

“Estoy muy contenta por esta instancia, por este reconocimiento que se nos otorga a nosotros los operadores que estamos el día a día en terreno, prácticamente somos la primera línea de Chile, porque trabajamos por y para el país”, resaltó Constanza Pérez, Operadora Mantenedora de Planta y participante de una de las ideas ganadoras.

Finalmente, Marcelo Vargas, Gerente de Operaciones y sponsor de las iniciativas para el cambio cultural y transformación del rol operativo, realizó un llamado a incorporarse al desafío del Idear C+, “ya que este reconocimiento es una invitación para que el resto de las áreas se sumen. Ahora estamos implementando el Idear C+ en la mina y no tengo dudas de que encontraremos tierra fértil también”.