Escondida | BHP contabilizó impuestos por US$1,724 millones

jueves 19 de diciembre del 2024.- La producción de cobre de Escondida | BHP en el periodo enero-septiembre de 2024 alcanzó un total de 901,6 mil toneladas, compuestas por 762,5 mil toneladas de cobre pagable en concentrados y 139,1 mil toneladas de cátodos de cobre. La cifra es un 10,23% superior a la del mismo período del año 2023, cuando la producción fue de 817.9 mil toneladas, principalmente debido a un aumento esperado en la ley del mineral y mayor cantidad de mineral alimentado a las plantas concentradoras.

Los ingresos ordinarios asociados a ventas sumaron US$ 8,675 millones, lo que representó un aumento de un 25% en comparación al mismo periodo del año 2023.

Los costos (excluidos costos financieros netos) fueron de US$ 4,178 millones, un 13,5% más que en el mismo periodo del año 2023. Esto debido principalmente debido a la inflación y a una mayor producción.

El resultado por actividades de la operación fue un ingreso de US$ 4,497 millones, lo que representó un aumento de 38,7% debido, principalmente, al mayor precio del cobre y a una mayor cantidad de cobre vendida.

Entre enero y septiembre del presente año Escondida | BHP contabilizó impuestos a la renta y Royalty a la Minería (componente sobre el margen minero) por un total de US$ 1,724 millones, un 42% más que en similar período del año 2023. Esta alza se explica principalmente por el aumento de los resultados operacionales de la compañía y por el aumento de las tasas del nuevo Royalty a la Minería en comparación con las tasas del Impuesto Específico a la Minería, aplicado en el mismo periodo del año anterior. Cabe destacar que el componente “Ad Valorem” del Royalty a la Minería por US$ 83 millones está registrado como parte de los costos operacionales de la compañía. A ello se añade el pago de US$ 268 millones en impuestos por distribución de dividendos.

La ganancia neta del periodo, en consecuencia, fue de US$ 2,606 millones, un 40% superior al obtenida en igual período de 2023.

