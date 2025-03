Escondida | BHP lanzó plan “Mujer, STEM y Minería” 2025: abarcaría a más de 3 mil jóvenes de la región

En una ceremonia que contó con la presencia de las secretarias regionales ministeriales de Trabajo, Energía, Gobierno, Mujer y Equidad de Género, la compañía presentó su plan anual, con cuatro iniciativas que apoyan el desarrollo formativo de la mujer desde la educación básica hasta la incorporación a la industria.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Escondida | BHP presentó su plan “Mujer, STEM y Minería”, un programa que reúne diversas iniciativas orientadas a fortalecer las capacidades de mujeres en distintas etapas de su desarrollo, beneficiando este año a más 3 mil niñas, jóvenes y profesionales de la región.

Este plan consolida un portafolio de actividades desarrolladas en los últimos años, con el objetivo de ampliar las oportunidades de participación femenina en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y en industrias estratégicas como la minería, promoviendo el desarrollo de nuevas competencias y habilidades.

El plan “Mujer, STEM y Minería” está compuesto por cuatro programas: “Ingeniosas en Antofagasta”, dirigido a niñas y adolescentes entre 8 y16 años que busca acercarlas al mundo de las ciencias a través de la interacción con científicas referentes de la región; “STEM + Género”, programa que potencia la educación científica en las salas de clases mediante el uso de tecnología y dispositivos; “Licqau: Mujeres en STEM”, diseñado para fortalecer las capacidades en estudiantes en edad escolar y empoderar a jóvenes de nivel superior que cursan carreras STEM en las universidades Católica del Norte y Antofagasta; y “Comunidad Mineras”, una red de colaboración interna que conecta a trabajadoras de Escondida con el propósito de contribuir a la retención de talento femenino en la minería.

A la fecha, estos programas han beneficiado a más de 7 mil niñas, adolescentes y mujeres profesionales, aportando a reducir las brechas de género en STEM y en la minería. Se espera que, en 2025, otras 3 mil mujeres participen en estas iniciativas.

“Esperamos que desde Antofagasta surjan las futuras ingenieras, científicas y líderes que impulsarán la innovación y el desarrollo de la industria minera y del país. Por eso nuestra compañía está trabajando en este plan con iniciativas que nos permiten fomentar el talento y abrir las oportunidades a niñas, jóvenes y mujeres de la región. Lo hacemos en alianza con diversas entidades públicas, privadas y educativas, desde colegios, universidades hasta centros de formación técnica”, comentó Pablo Pisani, Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Escondida | BHP.

El ejecutivo también agregó que “Escondida cuenta con un 44?dotación femenina, es decir más de 1.700 trabajadoras directas. Esta cifra es resultado de múltiples iniciativas de inclusión y diversidad que estamos promoviendo mucho más allá de nuestra operación y que nos impulsan a contar con un plan de generación de capacidades con enfoque de género para la comunidad”.

En tanto, Hanna Goldener Callejas, Seremi de la Mujer y Equidad de Género de Antofagasta, indicó que “la incorporación de más mujeres en la industria minera y en áreas STEM es un desafío que debemos abordar desde la educación y la formación temprana. Iniciativas como estas que impulsa Escondida | BHP, como este “Plan de Generación de Capacidades con Enfoque de Género 2025: Mujer, STEM y Minería” son fundamentales para abrir caminos y entregar herramientas a niñas, jóvenes y mujeres de nuestra región, fomentando su liderazgo y potenciando su talento en espacios históricamente masculinizados. Como Gobierno seguimos impulsando el trabajo articulado publico privado, y apoyando acciones que promuevan la igualdad de oportunidades y rompan las barreras que aún existen para su participación plena en estos sectores estratégicos para nuestra región”.

Desarrollo de talento femenino local

La ceremonia contó con la participación de más de 150 asistentes, en su mayoría, niñas, jóvenes y mujeres profesionales participante de las iniciativas que componen el plan.

Ejemplo de ello es Catalina Chirino, participante de “Ingeniosas”, quien manifestó que “me gusta este programa porque siempre conozco científicas que me inspiran y me doy cuenta de que mis metas no son tan lejanas”. Un relato complementario tiene Maglis López, participante del programa STEM+Género quien expresó que, “al principio yo ni siquiera sabía lo que eran las STEM, ahora tengo muy claro que quiero seguir una carrera ligada a las ciencias”.

Por su parte, Alejandra Sánchez, coordinadora ejecutiva del programa “Licqau”, dijo que “la generación de capacidades en niñas y adolescentes es clave para despertar el interés por carreras ligadas a ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas”. Otra de las participantes fue Miyoshi Andrade, operadora Mina de Escondida | BHP y participante de “Comunidad Mineras” quien indicó que “tener un acompañamiento al ingresar a la minería es fundamental al momento de ingresar a la minería y proyectarse en esta industria”.

Este portafolio impulsado por Escondida | BHP, es ejecutado en conjunto con diversas instituciones las cuales fueron reconocidas en la ocasión, es el caso de Fundación Ingeniosas, Lab4u, Consorcio Universitario HUEMA y Comunidad Mineras.

La ceremonia culminó con la exposición “Tecnología como factor de cambio”, realizada por Daniela Sáez, ingeniera electrónica e integrante del equipo de Autonomía de BHP, quien compartió su historia y desafíos como mujer STEM.