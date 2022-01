Estatal ENAP logra utilidades por US$ 141 millones el año 2021

La compañía mejoró en 231,6 millones de dólares los resultados después de impuestos, respecto a igual periodo del año pasado.

La Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, alcanzó una utilidad de US$ 141 millones el año 2021, superior en US$ 231,6 millones respecto a la pérdida de US$ -90 millones reportada el 2020.Los resultados antes de impuesto (RAI), llegaron a US$ 217,5 millones, que se comparan con pérdidas por US$ -167,3 millones del ejercicio 2020. Este RAI histórico en ENAP, representa el mejor resultado de los últimos 15 años y un desempeño superior respecto del año anterior de US$ 384,8 millones.Estos positivos resultados se explican por una mejora de los márgenes, incorporación de tecnología digital, así como la efectividad del plan de eficiencia, productividad, ahorro y control de inversiones, elaborado por el Directorio y la actual Administración, y que fue puesto en marcha a fines del 2018.Respecto a sus líneas de negocio, Refinación y Comercialización, (R&C), terminó el año con una utilidad después de impuestos de US$ 103 millones, resultado que se explica por un mejor margen de refinación de US$ 300 millones, en conjunto al plan de contención de costos y aumento en la productividad. Por otra parte, Exploración y Producción (E&P), bajo el alero de Sipetrol, generó utilidades por US$ 92 millones; mientras que en Magallanes, las ganancias alcanzaron US$ 27 millones, que se comparan positivamente con las pérdidas por US$ -16 millones del año 2020.Sobre al comportamiento de las ventas, el 2021 se caracterizó por una demanda que estuvo contraída la primera parte del ejercicio y que se recuperó el segundo semestre, alcanzando en el último trimestre, volúmenes pre pandemia.

“Hemos terminado un año con muy buenas cifras, a pesar de la caída en el nivel de ventas ocasionada por el Covid y el continuo incremento en el precio del crudo, que nos ha ocasionado negativos impactos en costos y necesidades de capital de trabajo. Pero gracias a la correcta ejecución de nuestro plan, logramos más que contrarrestar estos efectos negativos, terminado el año con una utilidad de más de US$ 140 millones, un aporte muy relevante en momentos que el país tanto lo necesita. Pero, lo más importante, es que la compañía, gracias a su apego al plan estratégico, no solo ha logrado buenos resultados este 2021, sino que se encuentra muy bien preparada para asumir los importantes desafíos que enfrentará los próximos años, asociados a la incorporación de energías renovables y la meta de carbono neutralidad que se ha impuesto”, señaló el Gerente General de ENAP, Andrés Roccatagliata.

El ejecutivo agregó que ENAP cuenta con un importante plan de inversión que alcanza los US$ 2.330 millones al 2025, con un componente significativo de proyectos ambientales. Esta cartera de proyectos se ejecutará sin recurrir a mayor endeudamiento, producto del crecimiento del Ebitda que este año alcanzó US$ 801,5 millones, casi el doble a lo obtenido en 2020.

“Se trata de un Ebitda histórico, el más alto que se ha registrado en los últimos 20 años”, destacó el gerente general.

Para finalizar, Andrés Roccatagliata agradeció el permanente apoyo y liderazgo del Directorio y destacó el excelente trabajo de todas y todos los colaboradores de ENAP, su profesionalismo y entrega.