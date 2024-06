Estudiantes de la Academia de Robótica del Liceo Cesáreo Aguirre expusieron junto a Codelco en seminario en Exponor 2024

Del interés por la ciencia y la cibernética por parte de las y los alumnos de esta academia, nació el impulso que hizo realidad el Polo Robótico de Calama, experiencia que relataron en el encuentro minero internacional más importante del norte chileno.

viernes 14 de junio del 2024.- Una magnífica oportunidad vivieron las y los estudiantes de la Academia de Robótica “Los Bodoques” del Liceo Bicentenario Politécnico Cesáreo Aguirre Goyenechea de Calama, tras ser invitados por Codelco a compartir su experiencia ligada a la creación del primer polo robótico de la región de Antofagasta y el programa de Jóvenes Líderes, durante uno de los seminarios realizados en el marco de Exponor 2024.

Debido a la motivación e interés de este grupo de alumnos por la ciencia y la cibernética, nació el impulso que hizo realidad el Polo Robótico, inaugurado recientemente por una alianza entre Codelco y la Comdes de Calama.

“Me siento bastante orgulloso de hasta donde hemos llegado y queremos llegar más lejos. Es increíble poder exponer acá porque es una experiencia que no se repite tan seguido. Además, me interesan bastante los avances tecnológicos en la minería”, comentó el alumno de la academia, Benjamín Molina.

Los estudiantes compartieron el seminario con Alejandro Lagos, líder de Analítica Avanzada de Chuquicamata y miembro del Centro Integrado de Operaciones de Codelco, quien expuso sobre el éxito en esta materia logrado en la División.

Dicha temática se vincula con la robótica y, con la mirada puesta en la minería del futuro, es parte de los objetivos formativos de Codelco, valiéndose de su estrecha relación con centros educativos por medio de programas como el Plan Sponsor de la Educación o iniciativas como la Escuela de Jóvenes Líderes.

“Estamos trabajando en un proyecto asociado al pensamiento minero, donde ellos deben capturar nuevas herramientas. Queremos que, una vez que lleguen al mundo laboral, no sea un mundo extraño, que entiendan el poder del dato y el impacto de la analítica avanzada en la operación minera”, adelantó Alejandro Lagos.

Entre los estudiantes que participaron en Exponor 2024, también se encontraba Benjamín Flores, quien expresó su emoción por adentrarse en un “terreno que no conocía”, según señaló. “Acá hay muchos stands de temas que no comprendo y puedo aprender cosas. Participar en la academia me interesa mucho, soy un bodoque fundador. Me gustaría que la robótica alcance más regiones o más comunas”, indicó.

A través de este tipo de gestiones Codelco refuerza su propósito ser sustentable y parte de la comunidad, y fortalece su compromiso con el desarrollo de las comunas donde están insertas sus operaciones.