Estudio recomienda fortalecer la infraestructura gasífera entre Chile y Argentina

Análisis de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) plantea que las nuevas inversiones requeridas, las que superarían los US$ 3.500 millones, son clave para asegurar el suministro entre ambas naciones.

jueves 27 de marzo del 2025.- Un fortalecimiento de la infraestructura para suministro de gas entre Chile y Argentina, mejoras regulatorias e incentivos a la participación de empresas en la industria, son algunas de las principales recomendaciones del Estudio “Integración gasífera Argentina-Chile” realizado por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El análisis indica que la ampliación de gasoductos entre ambas naciones contempla un monto de cerca de US$ 3.650 millones. Las inversiones entre el vecino país y el norte de Chile ascendería a US$ 1.750 millones, mientras que en la zona central de ambos países, los montos llegan a US$ 1.200 millones. En tanto, ampliar el gasoducto Perito Moreno, demandaría US$ 700 millones.

El estudio plantea que las obras tienen como objetivo promover el “intercambio comercial, aumentar las exportaciones, reducir las importaciones y los costos del sistema chileno a largo plazo, así como incentivar el desarrollo potencial de inversiones en grandes proyectos que podrían extender la vida útil de la infraestructura existentes (como gasoductos o la terminal de GNL Quintero)”. Al mismo tiempo se subraya que este energético evita el uso de combustibles contaminantes y reduce las emisiones de carbono.

El documento señala que “el impacto económico agregado de cada una de las alternativas de ampliación de infraestructura es tal que por cada dólar comprometido en el financiamiento de las obras a los 10 años de operación se habrá incrementado la generación de valor regional en una magnitud que va de 4 a 14 veces”.

Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) afirmó que hoy se abre un “nuevo momento de integración energética entre Chile y Argentina”, por lo que son relevantes las inversiones en el marco de una asociación público-privada.

El secretario ejecutivo de OLADE precisó que existe una “urgencia de seguridad energética en los países”, añadiendo que el gas natural es un recurso relevante que representa el 4% del gas natural a nivel mundial y un 20% de la electricidad se genera con este combustible. Agregó que a 2050 este energético corresponderá en torno al 20% a la oferta total, por lo que es necesario que los países vecinos en América Latina puedan fortalecer lazos en miras a una transición energética.

Por su parte, Federico Veller, subsecretario de Combustibles Líquidos y Gaseosos de Argentina, destacó el “extraordinario” momento que vive la producción de hidrocarburos en ese país, con altos niveles de competitividad. Detalló que hoy tienen once proyectos de inversión en marcha en la zona de Vaca Muerta, en Argentina, que permitirán aumentar las exportaciones en el mediano y largo plazo. Respecto a la integración gasífera con Chile, dijo que desde octubre de 2024, se celebraron contratos de exportación de gas hasta el 2028. “Hay que ser más ambiciosos y buscar acuerdos más a largo plazo con Chile que respondan a la oferta que generarán los proyectos de inversión que estamos desarrollando en conjunto con los privados”, afirmó.