Ex ejecutivos hicieron un llamado a fortalecer ENAMI

En un conversatorio organizado por la Cámara Minera de Chile, profesionales que se desempeñaron en la estatal, representantes de la pequeña minería, pirquineros y profesionales del sector minero coincidieron en que la empresa “ha sido muy maltratada en el último tiempo”.

La Empresa Nacional de Minería, Enami, siempre atrae la atención, especialmente de la pequeña y mediana minería, por ello y ante los anuncios de la venta de activos de la estatal, la Cámara Minera de Chile, realizó el Conversatorio: “El futuro de la pequeña minería y el rol de Enami”, que convocó a una importante audiencia.

Para dar inicio al encuentro expusieron sobre la historia, desarrollo, futuro y desafíos de la Enami, el Presidente de la Cámara Minera de Chile y ex Director de Enami, Manuel Viera; Jaime Pérez de Arce, quien durante tres períodos fue Vicepresidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería; Eduardo Catalano, Presidente de Asociación Minera de Copiapó; Patricio Concha, Director de la Cámara Minera de Chile y ex Ejecutivo de la Enami y el abogado Gastón Fernández, quien se desempeñó como Fiscal de la estatal.

Posteriormente se sumaron Patricia Narváez, ex Presidenta del Colegio de Geólogos y Miguel Zauschkevick, Presidente de la Asociación Minera de Melipilla y socio de la Cámara Minera de Chile.

En la ocasión, Manuel Viera planteó algunas preguntas sobre el rol que está cumpliendo Enami en la actualidad y cómo se podrá apoyar a la pequeña minería con técnicas modernas tanto para la producción, seguridad y sustentabilidad.

“Hay que considerar que la pequeña minería es el único sustento en pueblos alejados; trabaja en forma legal, depende de la función eficiente de Enami; son intensivos en uso de mano de obra local y tienen escaso nivel de mecanización; tiene dificultad al acceso de crédito, su producción representa el 1% de la producción nacional. Por ello nos parece de suma importancia mantener y potenciar la función de Enami en relación a este importante sector”, aseveró Viera.

En tanto, Jaime Pérez de Arce explicó que “además de la noticia de licitación de activos, también hemos visto agentes de la PDI ingresando a los establecimientos de la Enami en Copiapó para la revisión de temas ambientales. Tenemos una Enami muy maltratada en el último tiempo y no hemos dicho aún que está también un problema anterior que es el de la fundición, hay una comisión en la Cámara de Diputados que está investigando serias irregularidades en su manejo que denunciaron los dirigentes sindicales de la Enami”, informó.

Añadió que “hay que agregar una serie de hechos más que demuestran una baja comprensión de lo que es la Enami y del sentido que ella tiene. La Enami ha perdido clientes importantes de la mediana minería, que son los abastecedores fundamentales de la fundición y que serían indispensable si se piensa en retomar la idea de construir una nueva fundición en Copiapó, que ya no le entregan sus concentrados a la estatal porque ésta en varias ocasiones no estuvo en condiciones de pagarles las facturas del mes respectivo”, aseveró Pérez de Arce.

Sobre la pequeña minería y el rol de la Enami dijo que ambos son parte de la misma situación. Son dos monedas de una misma cara, ya que el sentido de ser de la Enami desde su nacimiento e incluso de sus antecesores como la Caja de Crédito Minero, Cacremi, siempre ha tenido como rol y su origen fue también un reclamo de los mineros respecto de obtener condiciones justas para la compra de sus minerales. Y como se ha dicho es un modelo único en el mundo.

“Creo que es importante que el dueño se comprometa a darle un trato digno a la Enami y que termine con el maltrato. Financiar el fomento que la empresa ocupa, no los USD 8 millones, si no que probablemente USD 20 millones o algo por ahí y respaldarla para endeudarse y sacar adelante el proyecto de la nueva fundición. Hay un gobierno electo que tomó compromisos concretos respecto de la Enami, respecto a fortalecerla, permitirle llevar adelante el proyecto de la fundición y todos los sindicatos de Empresa, que son 16 suscribieron un compromiso con el Presidente Gabriel Boric, respecto al apoyo concreto a la estatal”, precisó.

Posteriormente, Patricio Concha aseguró que “se cuenta con todos los instrumentos para desarrollar la Empresa Nacional de Minería y a partir de ello hacer el desarrollo del país. Por ello es importante volver al objetivo, a clarificar las ideas y retomar el rumbo que se pierde de distintas maneras”.

Respecto a la venta de activos Concha dijo que “Enami no es una empresa inmobiliaria. Debe dedicarse a buscar, recibir y producir minerales. Lo que hay que hace es empujar nuevamente el foco al desarrollo”.

En su turno, Eduardo Catalano, en representación de los pequeños productores mineros destacó que la minería es una empresa fundamental. “Es la actividad económica madre de todas las industrias. Si tenemos problemas agrícolas se solucionan con la minería; si tenemos problemas de contaminación se solucionan con más minería, no con menos minería; si tenemos problemas electrónicos la solución también es con más minería. En consecuencia, creo que incluso hay que tener claro que todo el quehacer de la humanidad ha partido de la minería, por lo tanto, la Enami con toda su historia y desarrollo, da cuenta que el Estado de Chile se hizo cargo de la importancia que tiene el sector y todo está relacionado con esta noble actividad y hay que difundir su importancia en el mundo”, explicó Catalano.

Luego, Gastón Fernández se refirió al inicio de la Enami y su desarrollo. Oportunidad en la que explicó que la característica fundamental de la pequeña minería y que nunca se debe olvidar, es que es una minería formal. “Esto no es menor. Ya que la minería informal es un gran problema para los países”, dijo.

Fernández además criticó la modificación a la ley de patentes que realizó el Ministerio de Hacienda para financiar la PGU que afectan a la pequeña y mediana minería por el incremento de los gravámenes mineros.

Finalmente, los asistentes, entre quienes se pueden destacar mujeres dirigentes de pirquineros y pequeña minería, no solo realizaron consultas, sino que dieron a conocer su opinión como la opción de aplicar tecnología para recuperar minerales mixtos y subproductos que están en los distintos concentrados; que la Enami pague tanto los óxidos como los sulfuros, entre otros.

“La Enami puede asumir el rol de explotar el litio, no es necesario la creación de una Empresa Nacional del Litio para ello; se requiere modernizar sus instalaciones para dar mayor valor agregado; además es indispensable que el Estado asuma un rol de fomento más activo y no se puede olvidar que la Empresa Nacional de Minería es un ejemplo para otros países mineros que no han podido erradicar la minería ilegal”, fueron parte de la conclusiones que indicó el Presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera e informó que seguirán atentos sobre las decisiones que se adopten sobre Enami.