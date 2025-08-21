Exministros de Minería se reúnen en Sonami para generar una instancia de diálogo que fortalezca al sector

El principal objetivo de la iniciativa es contribuir a fortalecer la industria, en un contexto de alta competitividad internacional.

jueves 21 de agosto del 2025.- En un hito histórico para la industria minera nacional, siete exministros de Minería, convocados por el actual presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, se reunieron en las oficinas del gremio para abordar los desafíos del sector y generar una instancia de diálogo permanente.

El principal objetivo de la iniciativa es contribuir a fortalecer la industria, en un contexto de alta competitividad internacional. La minería, junto a sus actividades conexas, representa el 20% del PIB, 900 mil empleos y cerca del 60% de las exportaciones del país.

En el encuentro participaron los exministros Sergio Bitar, José de Gregorio, Laurence Golborne, Hernán de Solminihac, Baldo Prokurica, Jorge Rodríguez y Santiago González; por parte de Sonami, además de Riesco, participó el expresidente Alberto Salas.