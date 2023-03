Expertos abordan sobre la competitividad de la minería de Chile en seminario de Aprimin

La instancia contó con la presencia del ex-presidente Ejecutivo de Codelco, Marcos Lima, quien reforzó la relevancia de la industria minera para el desarrollo del país. Asimismo, participó el director académico del Magister en Gestión y Dirección de Empresas para la Industria Minera, Enrique Silva y el presidente del Comité de Innovación de Aprimin, Julio Morales.

martes 14 de marzo del 2023.- En el marco de la firma “Acuerdo de Colaboración” entre el Magíster en Gestión y Dirección de Empresas para la Minería, de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin) se realizó la charla «La minería como motor del desarrollo de Chile: Oportunidades y Desafíos», donde actores de la industria pudieron plantear sus puntos de vista sobre la relevancia de la industria a nivel nacional, así como el soluciones de gestión para optimizar la minería en el país.

El director ejecutivo de Aprimin, Sergio Hernández, destacó el alto valor que significa para los ejecutivos de las empresas asociadas a Aprimin, la oportunidad de participar en un postgrado de esta calidad.

“Hemos participado por lo tanto de forma entusiasta con el desarrollo de este programa, en el que vamos a tener algunas intervenciones también como ejecutivos de Aprimin”

El Acuerdo de Colaboración fue firmado por Philippe Hemmerdinger, presidente de Aprimin, Sergio Hernández, director ejecutivo Aprimin y Enrique Silva Ramos, director académico del Magister en Gestión y Dirección de Empresas para la Industria Minera, de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile.

«La minería como motor del desarrollo de Chile: Oportunidades y Desafíos».

El ex-presidente ejecutivo de Codelco, Marcos Lima revisó los beneficios que entrega la minería para el país. Enfatizó que el efecto multiplicador de la minería, permite que “un cuarto del PIB nacional es generado por la minería y su clúster”, de acuerdo con datos del Consejo Minero que señalan que Chile alcanzó un 26% de PIB minero indirecto en 2021.

Explicó también que “se sigue diciendo que no existe valor agregado en la exportación de materias primas. Pero claramente, estudios como el realizado por Enrique Silva con su equipo en Codelco, muestran que en la etapa de concentrados, el porcentaje valor agregado es casi 13 o 14 veces el que se produce en la etapa siguiente que es la de fundición y refinería”.

Además, el ex presidente ejecutivo de la cuprífera estatal se refirió a la reducción de la pobreza en Chile donde la minería tuvo un rol protagónico. De un 45% en 1989 se pasó a un 10,8% en 2020. Por otra parte, el crecimiento de poder de compra en US$, Chile creció en una razón de 6,2% anual entre 1990 y 2021, muy por encima de países desarrollados como Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia.

Competitividad del sector

Adicionalmente, Marcos Lima analizó la competitividad del sector. Expuso que un 66,7% del aumento de la producción cuprífera mundial acaecido entre 1990 y 2004 provino de Chile. “Pero estas cifras fantásticas de ese período contrastan con las que siguen. Entre el año 2004 y el 2021, solo el 3,2% del aumento de la producción mundial vino de Chile”, señaló.

También, Lima explicó que existe una relevante caída en las leyes de mineral que ha repercutido en una disminución de la producción y un aumento en los costos. “Me preocupa mucho que todavía siga existiendo una discusión equivocada a propósito del Royalty, porque se nota que no estamos empujando ni la producción, ni la disminución de costos, ni los aumentos de productividad”, puntualizó.

Por su parte, el director del MBA de Minería de la Universidad de Chile, Enrique Silva hizo hincapié en el cambio del marco estratégico de las compañías mineras, que incluye ejes de primer y segundo nivel.

El eje de primer nivel considera cómo la minería se inserta en la sociedad civil, temas medioambientales y de sostenibilidad. “Luego vienen una serie de ejes complementarios, donde hablamos de crecimiento con competitividad, acotó Silva.

Posteriormente expuso el formato del MBA de Minería de la Universidad de Chile, sus objetivos formativos y modalidades para el desarrollo del postgrado, que iniciará su periodo académico este año el 21 de abril.

En tanto, el presidente del Comité de Innovación de Aprimin y gerente de Innovación y Tecnología-Komatsu, Julio Morales comentó que en el programa académico se abordan una serie de tópicos relacionados con innovación aplicada y el retorno que genera.

“Todos los actores que participan en el entorno de la Minería, se mantendrán vigentes en la medida que sus modelos de negocios integren innovación tecnológica, operaciones inteligentes, productos de alta calidad y un servicio, entre otros aspectos”, detalló Morales.

Finalmente, el presidente de Aprimin, Philippe Hemmerdinger, agradeció las excelentes presentaciones de los expositores, quienes dieron una visión realista de lo que está pasando hoy en día en la industria minera.

“Esto nos lleva a la urgencia que tiene que validemos la minería, destacar cuál es la importancia en el desarrollo nacional. Tenemos varios desafíos de mediano y largo plazo, como aumentar el volumen de producción, tenemos una disminución en las leyes, lo que significa que hemos tenido un alza de costos para mantenernos competitivos. El gran desafío de la institucionalidad, si no tenemos estabilidad, no tenemos reglas claras, no vamos a poder repetir lo que se hizo en los años 90 hasta los últimos 30 años. También está el desafío del cambio climático que es una tremenda oportunidad para nosotros”, aseguró Hemmerdinger.