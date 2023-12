Expertos analizaron los desafíos, oportunidades y el rol de los minerales críticos en la transición energética

El seminario, organizado por PwC Chile y el Consejo Minero, reunió expertos tanto del sector público como privado.

viernes 15 de diciembre del 2023.- PwC Chile y el Consejo Minero realizaron el seminario “Minerales críticos: El rol de la minería chilena en la transición global y el desarrollo del país”, donde un panel de expertos, tanto del sector público como privado, analizó el posicionamiento de la industria local en el proceso de transición energética.

El evento contó con la participación de las senadoras Luz Ebensperger y Loreto Carvajal; el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente; el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino; y el socio líder de Minería de PwC Chile, Germán Millán.

En la instancia, Millán expuso acerca de los desafíos y oportunidades de los minerales críticos; los elementos que son estratégicos para el país, el potencial que presentan el cobre, el litio y otros minerales críticos, y la importancia de definir una visión estratégica nacional.

“Dado el contexto global de transición energética, algunos minerales se han tornado críticos, proyectando niveles de demanda y producción muy relevantes. Es por esto que los criterios para la determinación de los minerales críticos varían según el país, sin embargo, las definiciones relacionadas a la transición energética son globalmente aceptadas”, comentó el socio de PwC Chile.

Planteó que el déficit estructural de minerales, particularmente de cobre, litio y cobalto, que se vive a nivel global, surge como una “oportunidad preliminar” para Chile, “principalmente asociada a potenciar la producción y exportación de estos minerales, implementación y adherencia de nuevas tecnologías y el reprocesamiento como opción viable”, dijo.

Millán explicó que alrededor del mundo se han generado diferentes acciones con el fin de asegurar un suministro que cubra las necesidades de diferentes naciones, entre ellas, alianzas y acuerdos como el US Mineral Security Partnership (MSP), el Australia-India Critical Minerals Cooperation Agreement (CMCA), el UK and South Africa Agreement y el South Korea and Canada cooperation on critical minerals.

Chile, en tanto, “ha puesto foco en fortalecer acuerdos con economías estratégicas, a propósito del acuerdo de París y la carrera por la transición energética en miras a la meta de lograr los 1.5°C”, afirmó el especialista, y mencionó algunas alianzas como la licitación Corfo de una fábrica de componentes de baterías en Antofagasta; el memorando de entendimiento entre Chile y Japón; la declaración de intenciones de colaboración bilateral entre Chile y Canadá, y el acuerdo de profundización de relaciones con la Unión Europea.

Por último, demarcó seis desafíos que tiene nuestro país para posicionarse como un actor relevante en la transición energética: carga tributaria, situación financiera, productividad, tiempos de desarrollo, descarbonización y minería de salares.

En tanto, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, destacó la existencia de la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el actual gobierno, ya que según dijo, dotó “por primera vez de mirada estratégica del sector de la minería de salares”, indicando que este plan “nos va a posicionar en términos de producción mundial”.

Mientras, la senadora UDI Luz Ebensperger consideró que “es muy oportuno y necesario que como país hablemos de minerales críticos, una gran fortaleza de Chile por todo lo que tenemos, pero una gran debilidad por cómo lo estamos enfrentando. Otros países miran a Chile con sana envidia por todo lo que tenemos, sin embargo, nosotros nos estamos dando muchas vueltas y no vamos directamente a entender que estas son exploraciones tal vez estratégicas para el país y para el mundo”.

En ese sentido, remarcó que “la demanda de cobre en el mundo ha aumentado un 20% y Chile, en lugar de incrementar su producción, la ha ido bajando”.

La senadora PPD Loreto Carvajal comentó que, considerando que el país tiene una larga trayectoria como productor minero, “debe haber una mirada estratégica ya definida, desde el Estado, independiente de sus gobernantes”.

“La minería del futuro requiere de dos elementos esenciales que Chile tiene en primacía: cobre y litio”, agregó, y enfatizó que esta necesita de una colaboración más estrecha entre los sectores público y privado.

Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, destacó lo atractivo que sigue siendo Chile para la inversión -especialmente la minera- desde cualquier parte del mundo: “Hoy somos una joya, tenemos una minería de clase mundial, con conocimiento y desarrollo hace muchos años con las reservas de cobre y litio más grandes del mundo. Incluso los adversarios habitualmente más férreos de la minería hoy tienen una visión favorable de la industria y reconocen que sin estos minerales, la transición energética es un mito”, aseguró.

Sin embargo, Villarino criticó la agenda de políticas públicas respecto a la minería, la cual dijo, “ha tenido una alianza principalmente recaudatoria, y pareciera que no hay preocupación por incorporar una mirada estratégica. Cuando uno mira qué se ha hecho en esta materia, ha sido básicamente legislaciones para imponer mayores costos, sin considerar una mirada completa de la jugada de la industria”, aseveró. “Hay un diagnóstico claro y transversal: Chile debiera tener más minería, responsable y con los mayores estándares. Pero se requiere un acuerdo explícito de la fuerza política con medidas y avances concretos en los próximos meses sobre la Reforma al SEA y permisos sectoriales”.