Expertos debatieron sobre repercusiones del royalty en el futuro de la minería

Los participantes coincidieron en que el proyecto de ley debe considerar la mayor cantidad de puntos de vista y alcanzar consensos entre las partes interesadas para no afectar al sector.

La consultora y auditora EY junto con el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) realizaron el seminario presencial “Royalty Minero: más allá de la Recaudación”. En la actividad diversos expertos, desde sus distintas especialidades, abordaron los aspectos que se deben considerar al evaluar la iniciativa legal que se discute en la Comisión de Hacienda del Senado.

Al principio del evento, efectuado en el marco de Cesco Week 2022, se mostró un video de la Ministra de Minería, Marcela Hernando, quien hizo un llamado a la tranquilidad al sector minero, ya que el Gobierno busca generar acuerdos en esta materia con todos los actores de la industria. “No queremos ni podemos perder competitividad como país. No nos interesa elevar extremadamente la carga impositiva y, de esa manera, perder la posibilidad de inversión de otros países e incluso de empresas que son nuestras”, indicó la secretaria de Estado, quien añadió que espera que esta industria pueda aportar más económicamente al progreso y desarrollo del país.

Luego expuso Alicia Domínguez, socia de Impuestos de EY, quien profundizó en los detalles tributarios de este proyecto. “Se debe generar un nuevo régimen de estabilidad tributaria en la industria minera (…) y luego de haber consensuado los elementos de fondo se debe formalizar este nuevo tributo conforme al derecho y en armonía con el marco normativo tributario en su totalidad”.

Posteriormente hizo su presentación Gustavo Lagos, profesor de Ingeniería en Minas de la Universidad Católica, quien ahondó en el trasfondo económico del gravamen: “Debemos cuidar que el nuevo royalty esté diseñado para todas las empresas, grandes y medianas, y permita que estas sigan operando (…). Si diseñas un royalty con el precio nominal, de aquí a dos años más, estará sobre la escala; esto quiere decir que la nueva ley debe incorporar precio constante, como por ejemplo, el precio de 2022 como referencia para fijar la tasa del impuesto a futuro”.

En el panel de expertos estuvieron Diego Hernández, presidente de la Sonami; Emilio Castillo, PhD en Economía de Energía y Minerales de Colorado School of Mines, académico de Beaucheff Minería y miembro de Cesco; Marcela Angulo, directora de la sede de Santiago de la Universidad de Concepción y miembro de Cesco; y Matías González, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Salamanca. La instancia fue moderada por Alejandra Wood, directora ejecutiva de Cesco.

El mandamás de la Sonami comentó su opinión en relación con que este royalty podría tener vicios de inconstitucionalidad. “Cualquier proyecto relacionado a subir o bajar impuestos tiene que ser una iniciativa proveniente desde el Ejecutivo como lo establece la constitución, por lo que tal vez ese puede ser uno de los motivos por lo que el Gobierno actual podría no sumarse a la iniciativa que se está discutiendo en el Congreso, y el otro argumento es la “paternidad”, ya que la idea de este nuevo impuesto no proviene de ellos. Me da la impresión de que el ministro de Hacienda quiere solucionar este tema rápido, ya que sabemos que todas las empresas tienen invariabilidad tributaria hasta el 2023, pero en el fondo mientras no se aclare este asunto y otros temas relacionados con la constitución, no van a haber nuevas inversiones. Esto motiva a cerrar pronto este capítulo”.

Para concluir Wood señaló que “es importante contar con espacios como este evento para discutir y contar con diferentes puntos de vista, de manera de lograr un diseño de tributación que junto con aumentar la contribución del sector al Estado, mantenga la competitividad de la industria en el mediano y largo plazo”.