Expertos en energía priorizan las urgencias del sistema eléctrico nacional para alcanzar una transición energética sostenible

Durante la instancia, los expositores coincidieron en que, más que regirse por fechas, el sector debe contar con los factores habilitantes que le permitan transitar hacia la descarbonización de la matriz energética.

En un momento trascendental para el sistema eléctrico nacional, la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham Chile), en patrocinio con el World Energy Council (WEC Chile), realizó el seminario “Energía en Transición: Claves para un futuro Eléctrico Sostenible y Seguro”, instancia que contó con la asistencia de Juan Carlos Olmedo, presidente del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN); María Trinidad Castro, directora ejecutiva del World Energy Council (WEC) Chile; Carlos Cortés, director ejecutivo de Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN), además de referentes del mundo académico, empresarial y legal del sector energético nacional.

Paula Estévez, gerente general de AmCham Chile, abrió la discusión destacando que “el sector energético es un motor de desarrollo para la economía, y en esto la inversión estadounidense juega un papel fundamental. Para lograr la transición es clave contar con inversión en infraestructura, pero para que esta se materialice se requiere de certeza jurídica y un marco regulatorio estable con reglas de juego claras para los inversionistas”.

La presentación inicial, estuvo a cargo de la economista Bettina Horst, Directora Ejecutiva de Libertad y Desarrollo, quien compartió un análisis del entorno político-social, precisando que la ciudadanía prioriza temas económicos de cara a las próximas elecciones y es necesario que las autoridades aborden esta problemática con cautela. “El llamado es armar un discurso, definir una hoja de ruta por donde avanzar, identificar los problemas a resolver y buscar el mayor apoyo posible para lograrlo. Para eso, lo que se necesita es una consistencia, de avanzar en recuperar las bases que en el pasado hicieron a este país progresar, más allá del gobierno de turno”, sentenció.

La jornada continuó con un panel de conversación integrado por Humberto Verdejo, académico de Sistemas Eléctricos de la Universidad de Santiago de Chile; Ramón Galaz, director y socio Fundador de Valgesta Energía; y Daniela González, socia directora de Domo Legal, quienes abordaron temas clave como la expansión del sistema eléctrico, los riesgos regulatorios y las necesidades técnicas del sector.

Galaz enfatizó que la transición energética sostenible en Chile requiere comenzar con una conversación que incluya diagnósticos consensuados sobre los problemas actuales, como tarifas altas, inseguridad y falta de certidumbre regulatoria. “Hoy tenemos la responsabilidad de parar las discusiones y ordenarnos para volver a crecer. Si ustedes me preguntan a mí cuál es el siguiente desafío, es volver a que el sector energético sea considerado como industria estratégica. No hay que olvidar que es el segundo sector en que más se invierte en Chile”, comentó.

Por su parte, Verdejo remarcó que este proceso “tiene que ser de manera planificada y no respondiendo a las coyunturas que gatillan regulaciones que sabemos que no funcionan”. Y agregó que, “la certidumbre regulatoria tiene que ser clara. En ese sentido, es bueno revisar la regulación. Nadie dice que lo que se escribió hace cinco años atrás tiene que ser permanente. Pero no puede ser hacia atrás. Si es hacia atrás, caemos en inconsistencia e incertidumbre regulatoria. Miremos hacia adelante con una mirada crítica, pero responsable”.

Daniela González, en tanto, argumentó que la industria energética ha demostrado una capacidad innovadora al implementar reformas continuas y adaptativas. “Somos un sector que sí reflexiona sobre la institucionalidad y eso creo que es un punto a favor de nosotros”, manifestó.

Entre las medidas a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, Galaz comentó que en el cortísimo plazo se debe aumentar tanto la seguridad como la calidad de servicio, desacoplar los procesos tarifarios a los ciclos políticos y realizar modificaciones al mercado de servicios complementarios. En el mediano plazo, desarrollar planes de contingencia frente a eventos no esperados y generar incentivos para las inversiones en infraestructura crítica. Y, en el largo plazo, considerar una reforma a la distribución, evaluar el mercado mayorista y revisar permanentemente la institucionalidad.

Finalmente, respecto a posibles recomendaciones para el próximo gobierno, Verdejo dijo que “sería transparentar las tarifas, e implementar planes de obras urgentes que el sector privado tiene que hacer, y definitivamente no seguir con este concepto de autocontención”.