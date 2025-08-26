Expo Osaka 2025: Chile muestra su liderazgo mundial en energías limpias e hidrógeno verde

Semana temática en el pabellón nacional destacará los avances que el país ha desarrollado en este combustible y su compromiso con la transición energética.

martes 26 de agosto del 2025.- Del 24 al 28 de agosto, el pabellón de Chile en la Expo Osaka 2025 será el epicentro del compromiso del país con la transición energética y el desarrollo del hidrógeno verde como fuente clave para la descarbonización global. La semana temática reunirá a autoridades, gremios, empresas, estudiantes y expertos en torno a un programa que combina innovación, formación técnica y cooperación internacional.

La delegación nacional es liderada por el ministro de Energía, Diego Pardow, e incluye representantes de ProChile, gremios, empresas y expertos del mundo energético, más un equipo estudiantil que realizó una demostración de Grand Prix de Hidrógeno Verde.

El jefe de la cartera de Energía valoró el trabajo realizado en torno al desarrollo del hidrógeno verde y subrayó la importancia de la ciudadanía en este proceso. “Esperamos que los visitantes al pabellón vean que el esfuerzo de nuestro país, el esfuerzo del Estado de Chile por tener una sociedad descarbonizada no se trata solamente de un empuje institucional sino de historias de personas de carne y hueso que lideran día a día esta transición energética”, señaló Pardow.

A su vez, Ignacio Fernández, director general de ProChile, destacó la relevancia de esta instancia: “La semana de energías limpias e hidrógeno verde en Osaka mostrará al mundo el posicionamiento de Chile como un líder en estas materias. La labor de ProChile en este tema, alineada con el trabajo de distintas instituciones de gobierno, se enfoca en articular la oferta de proveedores de soluciones para la industria de H2V y energías limpias; les estamos apoyándoles en su internacionalización con la idea de que puedan exportar estas soluciones a distintos mercados, entre ellos, Japón”.

Chile se ha posicionado como líder mundial en la producción de Hidrógeno Verde gracias a sus condiciones geográficas excepcionales que, sumado a una sólida infraestructura portuaria y una política energética ambiciosa, proyectan al país como el productor de H2V más competitivo del mundo en unos próximos años. En materia de transición energética, el país se posicionó en el puesto 21 a nivel global y el segundo país más avanzado de Latinoamérica en el Índice de Transición Energética 2025 del Foro Económico Mundial y Accenture. En el país, las energías renovables representaron cerca de 68% de la generación de electricidad en 2024, según el Coordinador Eléctrico Nacional.

Programa de actividades: Grand Prix de Hidrógeno Verde y experiencia inmersiva

La semana temática contempla una programación diversa que combina demostraciones técnicas, presentaciones gremiales y activaciones interactivas. La inauguración oficial se realizó el domingo 24 de agosto, encabezada por el Ministro Diego Pardow, empresarios ligados al mundo de la energía y gremios de hidrógeno verde de todo el país.

Durante la jornada se realizó la demostración de H2 Grand Prix Chile (H2GP), programa internacional de formación y aprendizaje en ciencia e ingeniería para estudiantes de enseñanza media, quienes modifican y compiten con vehículos radiocontrolados propulsados por hidrógeno verde, competencia liderada por la Corporación Educacional Sofofa.

Con Colbún como Main Sponsor, seis estudiantes y dos docentes de Liceos Técnico Profesionales, representantes de los mayores focos energéticos renovables del país, mostraron sus competencias en el programa y su conocimiento en energías renovables, a través de una exhibición de la competencia en pista. Esta actividad, que se repetirá los días 25 y 26 en el pabellón de Chile en la Expo, busca destacar el talento y liderazgo de los jóvenes técnicos en la transición energética, promoviendo la equidad de género en especialidades con menor presencia femenina.

Durante los días siguientes, se realizarán presentaciones de gremios como Acesol, Acera y Anesco y de la empresa Nido Constructech, además de exhibiciones de proyectos eólicos mediante realidad virtual y la presentación de una experiencia inmersiva titulada “Si es hidrogeno verde, el mundo comienza por Chile”, realizada por el Ministerio de Energía especialmente para esta semana.

El miércoles 27, en Tokio, se llevará a cabo un seminario especializado titulado “Transición energética: La importancia de energías renovables y el futuro de hidrógeno verde”, que contará con una presentación del ministro Pardow, dos paneles de conversación y la participación de empresas japonesas del área.