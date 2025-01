El dinamismo del rubro exportador en 2024 fue liderado por el cobre, que alcanzó retornos por US$ 50.858 millones, anotando un alza del 17,3% con respecto a 2023.

viernes 10 de enero del 2025.- Un importante dinamismo registró el sector exportador en 2024, alcanzando cifras históricas tanto en los envíos de bienes, de servicios y en el número de empresas exportadoras.

Además, 833 productos y servicios lograron un valor récord en sus envíos al exterior durante el año pasado, reafirmando el liderazgo de nuestro país en diversos rubros a nivel global, según el adelanto del Informe Comercial Mensual elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.

Para la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, el año pasado el sector exportador se posicionó como uno de los pilares de nuestra economía, a pesar del desafiante contexto internacional: Las empresas exportadoras del país generaron 1.167.527 puestos de trabajo directos y formales, lo que equivale al 12% de los empleos del país; y 8.567 empresas registraron envíos al exterior, de las cuales 53% son MiPymes.

“La industria del cobre sigue liderando los envíos; sin embargo, las cifras del 2024 nos muestran un importante avance en la internacionalización de nuevos sectores en rubros tan diversos como alimentos, manufacturas y servicios, donde Chile se ha posicionado como un proveedor relevante en el escenario global”, señaló la autoridad.

Y agregó que “como Gobierno hemos puesto un fuerte énfasis en la diversificación, tanto en términos de llegar a más mercados, como en una oferta exportable de mayor valor agregado y con más empresas accediendo a la oportunidad de internacionalizarse. Entonces vemos con satisfacción el avance en todas estas prioridades, que son reflejo del trabajo mano a mano entre el sector público y los sectores productivos del país”.

Exportaciones de bienes y servicios

El año pasado, el valor de las exportaciones de bienes totalizó US$ 100.163 millones en 2024, un crecimiento de 5,9% en relación con el 2023 y marcando su mayor valor desde que existen registros. Además, por primera vez, superaron la barrera de los US$ 100 mil millones en ventas al exterior.

El dinamismo del rubro exportador en 2024 fue liderado por el cobre, que alcanzó retornos por US$ 50.858 millones, anotando un alza del 17,3% con respecto a 2023. De esta manera, este crecimiento contrarrestó el descenso en el valor de los embarques de litio en el período (-56,6%), que sumó embarques por US$ 2.893 millones. El yodo, en tanto, anotó embarques por US$ 1.436 millones, exhibiendo un alza del 7,6% con respecto a 2023.

Número de empresas exportadoras

En 2024, 8.567 empresas chilenas contabilizaron exportaciones, el número más alto desde que existen registros y representando un aumento un 4% frente al año 2023.

El 53% de las empresas exportadoras del país son MiPymes (4.579 empresas), las que en forma colectiva sumaron envíos por US$ 2.219 millones, tratándose del mayor valor exportado por este tipo de empresas desde que existen registros. En sus embarques destacaron servicios, cerezas frescas, uvas frescas, arándanos frescos, vinos embotellados, nueces, jibias, algas, semillas, aceite de oliva, ajos frescos y uvas pasas.

A nivel de rubros, un total de 5.177 empresas exportaron manufacturas, 1.780 embarcaron productos agropecuarios y 1.149 empresas prestaron servicios al exterior. Otros rubros relevantes en cuanto a cantidad de exportadoras fueron los vinos (406), la pesca y acuicultura (347), la industria forestal (321) y la minería (264).

El 67,6% de las exportadoras del país dirigió sus envíos a América Latina (5.788 empresas). Otros destinos de importancia fueron Europa (2.622), América del Norte (2.560), Asia (2.099), Medio Oriente (352) y África (311).