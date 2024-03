Exportaciones mineras destacan durante los primeros dos meses de 2024

La subsecretaria Sanhueza destacó que es una alentadora noticia que varios de los principales rubros del país presenten alzas en sus ventas al exterior, “contribuyendo al desarrollo de la economía del país y la diversificación de nuestra canasta exportadora”.

jueves 14 de marzo del 2024.- En los dos primeros meses de 2024, el intercambio comercial de Chile totalizó US$ 30.184 millones, registrando una caída de 0,73% en comparación a igual período de 2023 (-US$ 221 millones). Las exportaciones del país sumaron US$ 16.699 millones, y las importaciones acumularon operaciones por US$ 13.484 millones. Así lo mostró el informe mensual elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) con datos de Aduanas y del Banco Central.

Pese al descenso, algunos de los sectores más relevantes de la canasta exportadora registraron importantes avances en el período.

En este mismo periodo, la minería se posicionó como el principal sector exportador del país, generando un 49% de los embarques, sumando operaciones por US$ 8.184 millones, anotando un alza de 5% con respecto a iguales meses de 2023. En este resultado tuvieron gran incidencia las alzas en las ventas al exterior de concentrados de cobre (+25%; +US$ 803 millones), oro (+48%; +US$ 69 millones), hierro (+12%; +US$ 32 millones) y la plata (+20%; +US$ 13,8 millones).

Asimismo, las ventas al exterior del rubro de los alimentos escalaron hasta los US$ 2.185 millones, anotando un alza de 6% frente a los dos primeros meses de 2023 (+US$ 124,7 millones), aumentando la exportación de salmones, frutas deshidratadas y frutas congeladas, registrando estos tres sectores el mayor valor exportado para un período similar, desde que existen registros.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, destacó que pese a la leve baja en el intercambio comercial, “es una alentadora noticia que varios de los principales rubros del país presenten alzas en sus ventas al exterior. En los dos primeros meses del año, vemos que la minería, la industria forestal, los alimentos, los vinos y los servicios exhiben un gran dinamismo en sus exportaciones, contribuyendo al desarrollo de la economía del país y la diversificación de nuestra canasta exportadora”.

La autoridad Subrei también destacó que, en el periodo, “un total de 4.341 empresas chilenas registraron ventas al exterior, siendo la cifra más alta para los últimos 30 años”. Agregó que “de estas exportadoras, un 41% son MiPymes de distintos rubros como manufactura (2.000), industria agropecuaria (1.074), servicios (738), vinos (273), forestal (236), pesca y acuicultura (223) y minería (146), y seguimos trabajando para seguir sumando más empresas”.

Exportaciones no tradicionales

En el periodo enero-febrero, el 53% de los envíos del país correspondieron a exportaciones no tradicionales, mientras las exportaciones tradicionales generaron el restante 47%.

Las exportaciones no tradicionales sumaron operaciones por US$ 8.791 millones en enero-febrero, anotando una variación de -3,5% con respecto a iguales meses de 2023 (-US$ 323 millones), debido a un descenso en los envíos de sulfatos de litio, óxidos de molibdeno y carne de aves.

A pesar de lo anterior, Chile exportó un total de 3.184 productos no tradicionales diferentes, anotando alzas en 1.950 de ellos (61% del total). Los crecimientos más destacados los exhiben las cerezas frescas, oro, arándanos frescos, nitratos de potasio, nectarines frescos, abonos NKS, jurel congelado, inulina, ciruelas deshidratadas, purés de tomates, filetes frescos de salmones, leche condensada, aceite de oliva virgen extra, queso gouda, vinos Sauvignon blanc embotellados, jugo de cranberries, granos de avena, cajas de cambio, cuadernos, papeles autoadhesivos, semillas de girasol, vasos de papel y máquinas para limpieza y clasificación de frutas por mencionar algunos.

A nivel de zonas geográficas de destino, el 44,7% de los envíos no tradicionales del periodo enero-febrero de 2024 se dirigieron a Asia (US$ 3.734 millones), un 21,3% a América del Norte (US$ 1.780 millones), 18,1% a América Latina (US$ 1.512 millones), un 11,9% a Europa (US$ 989 millones), un 1,2% (US$ 101 millones) al Medio Oriente y un 1,0% (US$ 86 millones) a África.