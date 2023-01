Felipe Celedón renuncia a gerencia general de Sonami

En la última reunión de directorio, se ratificó la decisión y se destacó la gestión del ex gerente general y su compromiso con la institución gremial

lunes 30 de enero del 2023.- Debido a razones familiares y personales, Felipe Celedón Mardones presentó su renuncia a la gerencia general de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), a contar del 1° de febrero del presente año.

El ejecutivo estuvo a cargo de la gerencia general del gremio minero por un periodo de 15 años. “Han sido 15 años de trabajo intenso junto a distintas mesas directivas y directorios, en los cuales hemos debido enfrentar escenarios desafiantes para la minería nacional y de modernización del gremio. En este sentido, me voy con un profundo sentido de gratitud y con la satisfacción de haber formado parte de la institución más importante de la minería nacional. Estamos en tiempos en que la minería chilena enfrenta grandes desafíos que definirán su futuro y no me cabe duda que Sonami, junto al gran equipo que continúa en funciones y quien me suceda, tendrán un rol protagónico para potenciar el aporte de este sector al país y al mundo”.

La decisión adoptada por el ejecutivo, se ratificó en la última sesión del directorio de Sonami, oportunidad en la que se comunicó que el gremio contrató los servicios de una firma especializada para la búsqueda del sucesor o sucesora, proceso que se encuentra en su etapa final.

En la ocasión, el presidente de Sonami, Jorge Riesco, destacó la gestión del ex gerente general y su compromiso con la institución gremial. “Él ha liderado con gran compromiso y dedicación un equipo de trabajo que, sin duda, nos ha permitido consolidarnos como referente de la minería nacional. Agradecemos su valiosa y prolongada colaboración con nuestro gremio y con la minería en general, junto con desearle mucho éxito en sus próximos desafíos”, resaltó.

En términos similares, se manifestaron los integrantes del directorio y del equipo administrativo de Sonami.