Finning apoya el empoderamiento de niñas a través de capacitaciones en disciplinas STEM

Se trata de una instancia que busca formar a niñas de 8 y 9 años a partir del desarrollo del pensamiento científico para que puedan desarrollarse en áreas históricamente masculinizadas.

Con el objetivo de disminuir las brechas de género en la sociedad y abrir oportunidades laborales a las mujeres, Finning está trabajando para que, desde una temprana edad, niñas y jóvenes adquieran habilidades y conocimientos en disciplinas STEM, como ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. La compañía ha tomado un compromiso con las comunidades para impulsar planes para influir en las decisiones vocacionales del futuro talento femenino para que sean parte de la industria minera.

En esta oportunidad, Finning está apoyando el desarrollo de tres talleres de robótica académica para niñas de 8 y 9 años de la Región de Antofagasta, con lo que se espera desarrollar su evolución cognitiva y entregar herramientas que las acerque al pensamiento científico.

La primera versión de este programa se realizó en la escuela D -121 Humberto González Echegoyen, en el que participaron 20 estudiantes que tuvieron la oportunidad de trabajar su motricidad fina con lápices 3D, programar un robot con el dispositivo MBot y a generar su desplazamiento y control con los robots EV3. Para Olga Hernández, directora Programa Vilti Semman de la Universidad Católica del Norte, “es fundamental que las niñas desarrollen habilidades científicas y que las vayan complementando con otras áreas del saber. Fue muy bueno hacer este taller en alianza con Finning porque estamos sembrando en más niñas y ayudándolas a que puedan entender que como mujeres también pueden trabajar en la ciencias, tecnología, ingeniería y matemática”.

En paralelo a esta actividad, madres, padres y apoderados participaron de un taller de sesgos inconscientes, con el objetivo de abrir en ellos un cambio cultural que les permita apoyar a las niñas hacia una vida y educación sin estereotipos de género y así un mejor desarrollo integral.

Francesca Altamirano, participó del encuentro como apoderada y valoró la posibilidad que entregó la compañía a las menores para descubrir oportunidades, “Cuando era niña quise estudiar mecánica, pero muchas personas me dijeron que eso no era para mujeres, por suerte mi familia sí me apoyó. Esta actividad de Finning fue muy didáctica y sirve para que las niñas se den cuenta si les gusta esta área. Si a ellas les apasiona hay que apoyarlas.” señaló Francesca.

Daniela Flores, Gerenta Comunicaciones Corporativas en Finning Sudamérica, explicó que ¨Con estas iniciativas buscamos que las niñas contemplen en su futuro diferentes alternativas en su decisión vocacional, rompiendo con sus sesgos históricos y tomando conciencia de un abanico mucho más amplio de posibilidades laborales, para que finalmente apuesten por carreras y oficios históricamente ocupados por hombres. También estamos comprometidos por facilitar en sus entornos familiares habilidades y herramientas para que sean agentes de cambio en sus hogares e impulsores de las futuras carreras laborales de sus hijas”.

Desde hace varios años Finning viene avanzando en su compromiso por aumentar la participación del talento femenino en roles masculinizados, tanto al interior de su organización como para las industrias productivas en general, a través del trabajo en planes de capacitación con foco de género para carreras técnicas. En estos últimos dos años, más de mil mujeres en Chile han sido formadas en habilidades para oficios técnico-mecánicos; creciendo en participación con foco en posiciones históricamente masculinizadas. “La incorporación de mujeres en nuestro negocio es extremadamente importante y estamos seguros de que nos genera sostenibilidad para el desarrollo y éxito de nuestra industria”, señaló Marco Berdichevsky, Vicepresidente de Recursos Humanos de Finning Sudamérica.