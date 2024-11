Firman importante convenio de programación para la renovación de chancadores en la Región de Atacama

Dicho convenio, en cuanto a su financiamiento, será de dos años comprendidos en el período 2024-2025, por un total de más de 1.800 millones de pesos.

miércoles 13 de noviembre del 2024.- Importante convenio de programación el que fue firmado entre el Gobierno Regional de Atacama, el Ministerio de Minería y la Empresa Nacional de Minería, el cual compromete los recursos para el financiamiento de “Reposición Equipos Chancadores Comunas de Copiapó y Chañaral, Planteles Manuel Antonio Matta y Osvaldo Martínez”, el que será financiado por el Gobierno Regional.

Dicho programa tiene por objeto desarrollar un proyecto de inversión que permita agilizar los procesos y acortar los tiempos de chancado de minerales y poder certificar en menor tiempo las leyes de minerales a los (as) pequeños (as) mineros (as) de las comunas de Copiapó y Chañaral, en las plantas de la Empresa Nacional de Minería en la Región de Atacama, así como la correcta ejecución de las inversiones asociadas a ellas.

La ceremonia, fue encabezada por el gobernador regional; Miguel Vargas Correa, la ministra de Minería; Aurora Williams Baussa, el vicepresidente ejecutivo de Enami, Iván Mlynarz Puig y dirigentes, representantes de asociaciones y sindicatos de pequeños mineros de Atacama, quienes se mostraron entusiasmados y satisfechos con la iniciativa que tendrá un financiamiento proviene en un 91%, con recursos aportados por el Gobierno Regional de Atacama y un 9% con cargo a presupuesto de la Empresa Nacional de Minería.

Respecto a la iniciativa, el Gobernador de Atacama; Miguel Vargas Correa, indicó “la firma de este convenio que representa un paso muy significativo para lograr un objetivo que nos hemos propuesto que es la renovación de los chancadores tanto de la planta Matta como la planta del Salado de la Empresa Nacional de Minería. Pero este compromiso es parte de un plan de trabajo que ya se viene desarrollando con las asociaciones, con el Ministerio de Minería, con la propia Enami, que apunta a seguir apoyando, fortaleciendo el rol de la pequeña minería en la Región de Atacama, que entendemos como una actividad económica muy importante para nuestra región. Y en ese apoyo a la pequeña minería el rol de la Enami es muy importante”.

Por su parte, la ministra de Minería; Aurora Williams Baussa, señaló “hoy día se ha firmado este importante convenio entre el Gobierno Regional de Atacama y la Empresa Nacional de Minería, y el cual EH se habilitó a través de una glosa que fue establecida en el Presupuesto 2024 y que permite traspaso de recursos desde los gobiernos regionales a la Empresa Nacional de Minería. Esto es parte de una mirada integral respecto de la pequeña minería en Chile. A esto se suma que en el Presupuesto 2025 hemos instalado una propuesta al Congreso de la República para poder capitalizar a la Empresa Nacional de Minería en 25 millones de dólares y aumentar el Fondo de Fomento en un 25%. Nosotros agradecemos y reconocemos el trabajo de los equipos técnicos tanto del Gobierno Regional, de la Empresa Nacional de Minería, del Ministerio de Minería, en habilitar y en hacer práctica esta glosa que permite este traspaso desde el Gobierno Regional a la Empresa Nacional de Minería”.

Desde la Enami, el vicepresidente ejecutivo, Iván Mlynarz, manifestó “la firma de este convenio es la finalización de una etapa de un proyecto bien importante. Estamos buscando adquirir dos nuevos chancadoras que nos van a permitir mejorar el servicio que la Empresa Nacional de Minería entrega a los pequeños mineros de la Región de Atacama de El Salado y Planta Matta en particular. Eso nos va a permitir que los tiempos de funcionamiento y la cantidad de material que nosotros tenemos se mejore de manera sustancial, más tiempo funcionando y más material procesado y eso va a permitir mejorar nuestro servicio, igual que poder recibir mineral de mayor tamaño. Eso va a ser una transmisión directa de menores costos a los pequeños productores de la región y estamos muy contentos del apoyo que hemos recibido de parte del Gobierno Regional”.

Finalmente, desde el punto de vista de los beneficiados, José Reyes Plaza, presidente de la Asociación Minera de Inca de Oro, argumentó que “la firma de este acuerdo. Este proyecto de modernización de los chancadoras de la planta Enami y de los planteles es un apoyo directo a la gestión al desarrollo de la pequeña minería. Esto va a significar un ahorro en explosivos, un ahorro en material humano para poder reducir los tiempos de chancado del mineral y en el fondo es un apoyo directo a la economía local y eso es lo que hay que resaltar. Localidades como Diego de Almagro, El Salado, Inca de Oro, Chañaral, Tierra Amarilla que dependen directamente de la minería y de la pequeña minería, es un apoyo directo”.