Foro Anual Aprimin 2021 analizará las innovaciones aplicadas para una minería verde

La finalidad del evento es dar a conocer como la minería es clave para combatir la crisis climática que se está enfrentando, con procesos cada vez más limpios.

La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, (Aprimin), a través de su Comité de Innovación, realizará su Foro Anual 2021: “Innovaciones aplicadas para una minería verde”, con presentaciones de las compañías mineras: Codelco, BHP, AMSA y Anglo American.

El evento será inaugurado por el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, en el Hotel Ritz Carlton el miércoles 13 de octubre de 09 a 11:00 horas y será en formato presencial (Hasta 80 personas) y con transmisión simultánea vía online por: Emol.com y Aprimin Tv (YouTube).

Los desafíos y oportunidades para la industria minera en innovaciones aplicadas para una minería verde, serán presentadas por los expositores: Julio Díaz, gerente Corporativo de Innovación Codelco; Alejandro Tapia, vice president Planning & Technical at BHP; Rodrigo Subiabre, vice president Of Technology & Innovación at AngloAmerican y Andrés Alonso, gerente de recursos energéticos AMSA.

Para conocer más detalles y el programa del evento ingresa en el siguiente link: http://aprimin.cl/site/33788-2/