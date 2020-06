Foro ExcoChile aborda la importancia de formar especialistas para enfrentar la Minería 4.0

En el evento se analizó el desafío de contar con personal calificado e implementar modelos de formación dual para potenciar esta área en nuestro país.

La Minería 4.0 ya está en Chile, lo que obliga al país a enfrentar nuevos desafíos. Este fue uno de los temas que se abordó hoy en el “Foro ExcoChile: Formación, Competencias y Digitalización hacia la Minería Sustentable” que se desarrolló en modalidad webinar y que contó con la participación del ministro de Minería, Baldo Prokurica, el embajador de Alemania en Chile, Dr. Christian Hellbach, además de representantes de organismos públicos y privados vinculados a industrialización, innovación y minería.

En la actividad, desarrollada por la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria (CAMCHAL), se analizó la importancia de capacitar a quienes se desarrollarán en el mundo minero a través de herramientas que son claves como es la Formación Dual, considerada “el secreto de la economía alemana”.

“Hoy vemos que la industria minera nacional ha asumido el desafío de subirse al carro de la Minería 4.0, que ya está golpeando nuestras puertas. Esta nueva forma de operar y trabajar con mayor tecnología, nos llama a integrar la automatización y digitalización para mejorar la productividad y también aplicarlas en áreas tan importantes como la seguridad y salud de nuestros profesionales, especialistas y técnicos”, aseguró Prokurica.

El titular de Minería destacó que la velocidad de la transformación tecnológica “obliga al Estado y al sector minero a capacitar a nuestros profesionales y técnicos en competencias requeridas por esta nueva Minería 4.0”.

De hecho, según datos entregados por el Foro Económico Mundial, para el año 2022 se estima que 75 millones de personas pierdan su trabajo a causa de tecnologías como la automatización. Es por ello la capacitación es fundamental para enfrentar estos cambios, ya que las nuevas tecnologías generarán otros 133 millones puestos laborales a nivel global.

“Conscientes de esta realidad, junto con organizaciones sindicales y empresas, estamos haciendo un esfuerzo para ofrecer a los trabajadores que se capaciten, con la finalidad de ocupar estos nuevos puestos de trabajo, evitando así que pierdan los actuales”, agregó.

Para Lorena Olivares, gerente de Capacitación y Formación Técnica de CAMCHAL, es clave adelantarse a este escenario, pensando en nuevos caminos para la formación de profesionales.

“Existe un amplio consenso en la industria respecto a la importancia de la enseñanza de quienes se desarrollarán en la minería. Es ahí donde la experiencia alemana puede resultar muy útil. Para muchos, la Formación Dual es el secreto del éxito germano e imitar esta práctica, puede resultar muy beneficiosa”, explicó Olivares.

La especialista aclara que la Formación Dual es un concepto que permite que los jóvenes que están estudiando una carrera técnica tengan clases prácticas, en terreno, con equipos actualizados, todo mientras están aprendiendo. De esta manera, cuando egresan, son trabajadores altamente productivos.

“Hoy cuando las empresas contratan a un técnico, deben iniciar un proceso de capacitación lo que implica perder parte de la productividad de esa persona. La Formación Dual no solo resuelve ese problema, también potencia la eficiencia en el trabajo, disminuye los índices de deserción de una carrera y aumenta la cantidad de personas tituladas, potenciando incluso a aquellos que quieren seguir estudiando. Si traspasamos este modelo a la minería, sin duda que Chile tiene todas las herramientas para transformarse en una potencia”, añadió.

Cabe mencionar que el Foro contó con la colaboración de Fundación Chile, el Research Institute for the Economics of Education and Social Affairs – FiBS de Alemania, además de CAMCHAL.