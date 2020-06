Foro ExcoChile analizará cómo potenciar la innovación y digitalización para alcanzar una minería sustentable

La actividad es organizada por CAMCHAL y contará con la participación del ministro de Minería, Baldo Prokurica, el embajador alemán, Dr. Christian Hellbach y expertos de ambos países.

El próximo 9 junio a partir de las 09:00 horas, especialistas chilenos y alemanes se reunirán en la modalidad webinar en el “Foro ExcoChile: Formación, Competencias y Digitalización hacia la Minería Sustentable”, donde analizarán los aportes en un escenario de la Industria 4.0 en la minería.

La actividad virtual gratuita, que es organizada por la Cámara Chileno Alemana de Comercio e Industria (CAMCHAL), contará con la participarán del ministro de Minería, Baldo Prokurica; el Embajador de Alemania en Chile, Dr. Christian Hellbach, además de representantes de organismos públicos y privados vinculados a la industrialización, innovación y minería.

Los paneles incluirán especialistas en Industria 4.0 y Sustentabilidad, donde expertos entregarán su visión sobre cómo contribuir con soluciones digitales, sobre todo considerando el panorama mundial actual.

Para Lorena Olivares, gerente capacitación y formación técnica de CAMCHAL, es clave la importancia de que el mundo minero se siente a conversar y evaluar los desafíos que se vienen hoy para el sector.

“Chile es uno de los mayores exportadores de cobre del mundo. Mantener esta ventaja no depende solo del recurso primario, sino que también de cómo se avanza hacia una industria mucho más eficiente. Para eso, las competencias y cualificaciones de otros países más adelantados, como Alemania, permitirán transformar estas herramientas en iniciativas que son fundamentales para el desarrollo del país”, expuso.

ExcoChile

ExcoChile es un proyecto que busca poner foco en la innovación, con miras a la Industria 4.0, considerando la adaptación y modernización de la formación técnica y profesional, además de resaltar también los métodos de enseñanza que se están utilizando para la preparación de los equipos que enfrentarán estos nuevos desafíos en el sector.

La iniciativa, cuenta con la colaboración de Fundación Chile, el Research Institute for the Economics of Education and Social Affairs – FiBS de Alemania, además de CAMCHAL. Actualmente la iniciativa analiza los beneficios que presenta la exportación de competencias y cualificaciones desde Alemania para la minería sostenible en Chile.