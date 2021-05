Fresadora Santana

empresariales en la constante mejora de la calidad en diversos segmentos

de mercado, atendiendo a los sectores de metalurgica, siderurgica,

petroquímica, ferroviaria, papel y celulosa, minería, química, usinas

de azúcar y alcohol, máquinas y equipos industriales. Desde hace más

de 40 años en engranajes Bi-Helicoidales (Espina de Pez), Retas,

Helicoidales con módulos y perfiles especiales, Coronas, Roscas sin

fin, Ejes estriados, Acoplamientos, Catracas, etc … En la década de 1970, la Fresadora Sant’ana basó sus pretensionesempresariales en la constante mejora de la calidad en diversos segmentosde mercado, atendiendo a los sectores de metalurgica, siderurgica,petroquímica, ferroviaria, papel y celulosa, minería, química, usinasde azúcar y alcohol, máquinas y equipos industriales. Desde hace másde 40 años en engranajes Bi-Helicoidales (Espina de Pez), Retas,Helicoidales con módulos y perfiles especiales, Coronas, Roscas sinfin, Ejes estriados, Acoplamientos, Catracas, etc … Sector de actividad: Industria de reductores y engranajes Industriales

Bi-helicoidales especiales, ejes sin fin, coronas, piñones, ejes

estriados, Conicas rectas, helicoidales y engranajes y sinfín con

dientes rectificados con gráfico de evolución, paso y helice por

ordenador.

Coronas y sin fines sistema globoidal ZI, ZK, ZN, ZA. Industrializamos y

realizamos servicios de mano de obra de fresado de dientes en materiales

ferrosos, nylon, bronce, etc. (mediante dibujo o muestra) en cualquier

cantidad. Reforma de reductores y bombas.Usinado en general (pequeña /

media / gran porte). Rama de negocio: diseño, fabricación, servicio y

reforma en reductores y engranajes de dientes rectos, helicoidal,

bi-helicoidal especial y engranajes industriales con rectificado de

dientes con gráfico de desarrollo, paso y helice por ordenador.

Especializados en la producción de engranajes bi-helicoidales (espina

de pescado), rectas, helicoidales con módulos y perfiles especiales,

coronas, roscas sin fin, ejes estriados, acoplamientos, catracas, etc.

Engranaje y sin fin con dientes rectificados con emisión de gráfico de

desarrollo, hélice y paso. Fabricamos y realizamos servicios de mano de obra de fresado en

materiales como acero, nylon, bronce, celeron y pvc entre otros y en

cualquier cantidad. Retícula de engranajes hasta módulo 40 con

emisión de gráfico por computadora de desarrollo, hélice y paso.

Sistema integrado de fabricación para seguimiento y seguimiento de la

fabricación con código de barras, simulación para estimación de

tiempo, secuenciador de producción, cálculos técnicos y control de

calidad.