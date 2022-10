Fundación Chile confirma a su nuevo gerente general

El directorio de la organización ratificó en el cargo a Hernán Araneda.

viernes 07 de octubre del 2022.- El directorio de la Fundación Chile ratificó en el cargo de gerente general a Hernán Araneda, quien se encontraba desempeñando la función de manera interina desde junio pasado.

“La Fundación Chile está llamada a potenciar su rol como un articulador clave de esfuerzos público-privados para la recuperación y reactivación económica atendiendo los desafíos medio ambientales y el bienestar de las personas#, expresó Araneda.

“El desarrollo sostenible requiere atender en forma integrada los enormes desafíos de sustentabilidad ambiental que tenemos como país con el fortalecimiento de las capacidades de los territorios para potenciar el talento local de personas y empresas. Por este motivo nuestras iniciativas tendrán un carácter cada vez más integrado y sistémico, sustentándose en la mejor evidencia disponible y en la construcción e implementación de hojas de ruta que involucren a los actores en los territorios”, agregó.

El gerente general puntualizó que una de las prioridades será potenciar el anclaje territorial de las iniciativas que la FCH ya desarrolla en diversas regiones del país.

“Todas las iniciativas de la FCH se desarrollan en territorios, pero creemos que es momento de profundizar nuestro vínculo con actores y socios locales teniendo presencia permanente en regiones donde nuestro aporte al desarrollo sostenible tenga un mayor potencial”, señaló.

Hernán Araneda es MSc/MPhi en Sociología del London School of Economics y Licenciado en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es trainer certificado del Managing Innovation Programme de Centre for Research in Innovation Management (Centrim, UK).

Entre su trayectoria destaca haber sido consultor internacional con más de 20 años de experiencia en desarrollo de capital humano en Chile y otros países, ha sido consultor del BID, del Banco Mundial, OIT y Unesco en temas de formación a lo largo de la vida, capacitación laboral y mercados de trabajo.

Desde su incorporación a Fundación Chile en la década del 2000, Hernán Araneda fue responsable de instalar el Desarrollo Humano como un pilar estratégico del quehacer de la institución, en forma complementaria al foco en innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica.

Desde ese rol desarrolló iniciativas de alto impacto para mejorar la calidad y pertinencia de la formación para el trabajo en Chile, en alianza estrecha con 15 sectores productivos líderes, más de 400 empresas y con el sector público.

Desde 2018 Hernán Araneda ha sido también responsable del trabajo en educación escolar de Fundación Chile, proyectando iniciativas emblemáticas como EducarChile y otras centradas en contribuir a mejorar la calidad y equidad de la educación en Chile.

Protagonista del Chile actual

El presidente de la Fundación Chile, Pablo Zamora, se refirió a los desafíos que Araneda enfrentará en esta etapa: “Deberá llevar a la organización a ser protagonista del Chile actual, promover la innovación al servicio del desarrollo sostenible en lo económico, social y natural de Chile; desarrollar iniciativas de tecnologías de vanguardia alineadas con los desafíos país, fortalecer la presencia regional y convertir a la organización en un modelo de innovación replicable y escalable para la región”, expresó.

Además, destacó la trayectoria del ejecutivo dentro de la organización: “Es una persona de reconocido liderazgo dentro de Fundación Chile que entiende muy bien el funcionamiento, la dinámica y su impacto en el entorno. Está preparado para asumir un rol de alta responsabilidad que permita que la visión de la nueva gestión se plasme a cabalidad; y que la organización, en conjunto con el directorio y el Presidente, lleven a la organización a ser un actor clave del desarrollo del país”.