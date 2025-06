GEM presenta resultados de innovadora tecnología que eleva en 9% el valor de un proyecto minero

La presentación estuvo a cargo de Manuel Cordero, Practice Leader Planning de GEM, quien dio a conocer los resultados de un estudio aplicado utilizando el software DeepMine.

martes 17 de junio del 2025.- En el marco del Congreso Internacional GeoMin & MinePlanning 2025, organizado por Gecamin en el hotel Sheraton Santiago, GEM Mining Consulting expuso una innovadora metodología de planificación minera orientada a maximizar el valor económico de proyectos a cielo abierto. La presentación estuvo a cargo de Manuel Cordero, Practice Leader Planning de GEM, quien dio a conocer los resultados de un estudio aplicado utilizando el software DeepMine.

Durante su intervención, Cordero enfatizó que el valor de un yacimiento no depende únicamente de su contenido metálico, sino de cómo se planifica su explotación. Para abordar este desafío, el equipo utilizó DeepMine, una herramienta de planificación estratégica que opera a nivel de bloque mediante el algoritmo Direct Block Scheduling (DBS). Este modelo permite generar árboles de decisión anuales y seleccionar rutas de extracción óptimas con programación dinámica, guiando al planificador hacia la alternativa de mayor Valor Presente Neto (NPV).

El estudio fue aplicado a un yacimiento de cobre-molibdeno y consideró cuatro escenarios combinando tecnologías de transporte (camiones manuales vs. autónomos) y de procesamiento (planta concentradora clásica vs. aspiracional). Los resultados fueron concluyentes: mientras que las tecnologías evaluadas por separado no arrojaron mejoras significativas, la combinación de ambas generó un efecto sinérgico, elevando el NPV a 1.946 millones de dólares, un 9% por sobre el caso base, y aumentando el índice de rentabilidad a 0,53, el más alto entre los escenarios modelados.

Además de los resultados económicos, Cordero subrayó la capacidad del software para evaluar múltiples alternativas en tiempos acotados, una ventaja clave en contextos reales donde se deben analizar decenas de opciones. Este enfoque permite identificar sinergias ocultas y priorizar decisiones estratégicas de alto impacto, algo difícil de lograr mediante métodos tradicionales.

La exposición también incluyó una reflexión sobre los límites de los modelos estratégicos y la necesidad de complementarlos con estudios de ingeniería y evaluación de riesgos en etapas posteriores. Cordero hizo hincapié en la importancia de considerar la variabilidad técnica y los riesgos asociados al uso de tecnologías emergentes, como las concentradoras aspiracionales.

La participación de GEM en GeoMin & MinePlanning 2025 reafirma su liderazgo técnico en planificación minera y su compromiso con la innovación aplicada a la toma de decisiones estratégicas en la minería del futuro.