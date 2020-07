Gobierno y sindicatos mineros acuerdan mesa de trabajo para abordar contagios de Covid-19 en la industria

El subsecretario de la cartera, Ricardo Irarrázabal, se reunió con la Coordinadora de trabajadores de la minería, CTMIN, para abordar su visión respecto a los protocolos sanitarios que se han implementado y la fiscalización de su cumplimiento.

viernes 10 de julio del 2020.- Con el objetivo de abordar la situación de contagios de Covid-19 en minería, el subsecretario de la cartera, Ricardo Irarrázabal, junto al director nacional de Sernageomin, Alfonso Domeyko, sostuvieron una reunión con la Coordinadora de Trabajadores de la Minería, CTMIN, con el fin de conocer la visión de los sindicatos respecto a los protocolos sanitarios que se están implementando en faenas y las fiscalizaciones que se están realizando para verificar su cumplimiento.

En la oportunidad, se decidió establecer reuniones periódicas con el fin de dialogar sobre sus visiones ante la pandemia, disposición que fue valorada por todos los representantes de los trabajadores del sector.

El subsecretario Irarrázabal señaló que “el objetivo de la reunión fue discutir la aplicación de los distintos protocolos sanitarios y estándares mínimos en las faenas mineras a raíz de esta pandemia y, dado que la salud de los trabajadores es lo más relevante que tiene la industria, es que se acordó un sistema de trabajo periódico en cuanto a informarles a los sindicatos de las distintas actividades de fiscalización, hacerlos partícipe de estas y generar mecanismos adecuados de denuncia en caso de cualquier tipo de incumplimiento sanitario”.

La autoridad de la industria añadió que “este trabajo periódico busca abordar no solamente este tema, sino que también otros que se vayan presentando, como por ejemplo, la labor que está realizando el Ministerio de Minería en cuanto a la discusión de la Política Nacional Minera 2050”.

Tras la reunión, el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Patricio Elgueta, calificó la reunión como “muy provechosa” y explicó que “el compromiso es hacer una agenda de trabajo, en donde podamos presentar las problemáticas que se tienen, pidiéndoles datos de los trabajadores que han muerto, los que están contagiados, porque el problema es que también esta pandemia afecta a quienes prestan labores de apoyo en el sector”.

Elgueta añadió que “nosotros queremos que se escuche al movimiento sindical y, obviamente, que esto vaya fluyendo a través de reuniones metódicas, que tengamos diferentes puntos de vista, porque vamos a tener diferentes ópticas, ya que cada uno tiene un rol, pero aquí no podemos perder lo central que son nuestros trabajadores”.

En tanto, Gustavo Tapia, presidente de la Federación Minera de Chile sostuvo que “en la reunión presentamos nuestras inquietudes, escuchamos atentamente el trabajo que está realizando el Ministerio de Minería y Sernageomin en materia de fiscalización, todo con altura de miras y mucha cordialidad. Acá lo importante es poder escucharnos y entendernos y no pretender que el otro tiene la razón. Hoy, no podemos tener distintas miradas para un tema tan delicado como es la pandemia que nos afecta, esta no es una mesa de negociación donde cada uno defiende intereses diferentes, aquí estamos hablando de la vida y la salud de los trabajadores, por lo tanto, tiene que ser sólo una mirada y eso es lo fundamental”.

Por su parte, Ricardo Calderón Galaz, presidente de la Federación de Supervisores del Cobre, sostuvo que la reunión “nos pareció a todos extremadamente positiva, por la buena acogida que tuvieron nuestros planteamientos y que además hubo compromiso de concretar espacios de reuniones y trabajo periódico para mejorar y colaborar en materias técnicas. Porque en definitiva todos entendemos la importancia de la minería desde el punto de vista económico y estratégico para el país, y también se entiende que esto tiene que estar en sintonía con el cuidado de las personas, siempre es importante en el tema de la minería el tema de la salud y seguridad, pero hoy día hay una variable adicional que hace todo más complejo”.