Gold Fields proyecta un beneficio económico de US$12.8 millones con la optimización de sus activos en Perú para este 2025

Luis Villegas, gerente senior de Operaciones en la Unidad Minera Cerro Corona, resaltó que diversas iniciativas de innovación están generando mejoras en eficiencia, costos y producción.

Las iniciativas de eficiencia e innovación implementadas en el proceso operacional y productivo permitirán alcanzar un beneficio económico de US$ 12.8 millones al cierre de este año a la minera Gold Fields en su operación en el país, proyectó Luis Villegas, gerente senior de Operaciones de la compañía en la Unidad Minera Cerro Corona ubicada en Cajamarca.

Durante su participación en el Jueves Minero titulado “Minería moderna en Hualgayoc (Cajamarca): Optimización de activos y mejora continua en Gold Fields – Cerro Corona”, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el ejecutivo indicó que la optimización de activos dentro de la compañía está generando mejoras en la eficiencia, costos y producción.

Cerro Corona es la única mina de la sudafricana Gold Fields que produce oro y en menor medida cobre, con una vida útil prevista hasta el 2030 y una producción proyectada de 100,000 onzas de oro anuales.

Villegas resaltó que las iniciativas en innovación y tecnología son aplicadas transversalmente, tanto en la mina como en el desarrollo de cada equipo de trabajo en la empresa.

“Todo el trabajo que realizamos se traduce en un valor económico. Al cierre de mayo hemos logrado un beneficio de US $4.6 millones, representado por mayor producción (venta) o un ahorro de costos. Teníamos una meta de lograr en el año US$ 6.5 millones, pero ahora estamos proyectando llegar a casi US$ 13 millones”, aseveró.

Mejora del desempeño

Detalló que realizaron trabajos para mejorar la producción a través de la optimización de operaciones. Como ejemplo de ello, la planta concentradora obtuvo una ganancia de throughput de 5.82% en el tonelaje promedio a procesar.

“Si no hacíamos ningún cambio nuestro tonelaje promedio iba a estar en el orden de 745 toneladas por hora, pero con este incremento al cierre del primer trimestre del 2025, estamos en un promedio de 789. Este cambio representa US$ 4 millones de beneficio de los US$ 4.6 millones que les mostré como resultado total”, explicó.

Asimismo, señaló que otra mejora alcanzada fue la optimización de la gestión de energía mediante inteligencia artificial (machine learning), reduciendo el consumo energético y obteniendo un beneficio económico de US$ 206,284 al cierre del mes de mayo.

Optimización de recursos

“Un problema que tenemos las operaciones mineras es que el costo de energía en la hora punta es carísimo. Usamos un modelo algorítmico utilizando inteligencia artificial para predecir el momento justo para parar cuando inicie la hora punta y tomar el beneficio de ese ahorro de energía. Ese modelo nos predijo no sólo el día sino el rango de horas donde la demanda a nivel nacional era la mayor”, comentó.

El representante de Gold Fields añadió que otra optimización hecha por la compañía fue en la preparación de la lechada de cal, que se traduce en mejor calidad y más eficiencia en el proceso de flotación.

“En el consumo de cal hemos modificado los parámetros de nuestra planta de lechada de cal y cambiamos la calidad del material de cal, hemos logrado tener ahorros sustanciales, para este año tenemos un trabajo de automatización de todas estas mejoras para reducir la variabilidad”, dijo.

Finalmente, indicó que llevan a cabo un piloto para el uso del smart mining coach, útil para identificar en tiempo real el control de un KPI. Con este modelo han logrado reducir el tiempo de espera de las palas que cargan un camión (tiempo HANG) en 23%, traducido en 153 mil toneladas más de mineral.

“Este piloto lo vamos a llevar al sistema de acarreo donde medimos las velocidades de los camiones cargados o vacíos, con ello tenemos la oportunidad de ganar 221 toneladas (tonelaje recuperable)”, culminó.