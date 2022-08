Graduadas y graduados de Codelco se reunieron para intercambiar mejores prácticas

Las y los jóvenes profesionales del Distrito Norte realizaron actividades para compartir sus experiencias y conocimientos, además de participar en un conversatorio con el Vicepresidente de Administración y Finanzas, Alejandro Rivera.

Las y los jóvenes profesionales que ingresan cada año a las distintas divisiones del Distrito Norte de Codelco a través del Programa Graduados se reunieron presencialmente -lo que no ocurría desde que estalló la pandemia en 2019- para compartir experiencias, generar redes y traspasarse las mejores prácticas.

A nivel corporativo, es primera vez que retornamos a una instancia presencial desde hace dos años. Entonces, el aporte de que se hayan juntado, que se conocieran, ayuda mucho a que se genere un sentido de identidad de equipo, ya que no son graduados solamente de cada uno de los centros de trabajo, sino que pertenecen a un programa que es corporativo y eso hace que puedan generar mucha más sinergia y redes de colaboración a lo largo de todo Codelco y de esta forma aportar al proceso de transformación de nuestra organización”, destacó Pamela Espinoza, Directora de Talento Estratégico.

El Programa Graduados/as de Codelco lleva 14 años incentivando la integración a las operaciones y proyectos de jóvenes profesionales titulados o egresados en especialidades de minería, geología, metalurgia, mantenimiento y gestión, ofreciendo una formación integral en competencias vinculadas al negocio, desarrollo de liderazgo, excelencia operacional, gestión del cambio y manejo de datos.

Jornada de encuentro

Durante la actividad, graduadas y graduados de Chuquicamata (DCH), Gabriela Mistral (DGM), Ministro Hales (DMH) y Radomiro Tomic (DRT) realizaron dinámicas y un conversatorio con Alejandro Rivera, Vicepresidente Corporativo de Administración y Finanzas.

Cristóbal Acosta, ingeniero graduado de DGM, manifestó que «gracias a este encuentro he conocido más a las personas con las que trabajo, porque de repente estamos corriendo en el día por todos lados y no nos hacemos preguntas que son más personales, así que he conocido la parte humana de mis compañeros».

La ingeniera graduada de DMH, Camila Espinosa, resaltó las actividades realizadas «donde nos hemos replanteado preguntas bastante profundas respecto a nuestro futuro y también dónde nos queremos desempeñar. Ha sido súper enriquecedor conocer otras experiencias y vivencias, sobre todo de otras divisiones».

Por su parte, Mauricio Guacte, ingeniero graduado de DRT, valoró la instancia de reunión y señaló que «uno se da cuenta que tenemos historias de vida bien parecidas, más o menos los mismos intereses y también que nos conecta el sentido de trabajar en Codelco por el valor que entrega al país».

Para Catalina Morales, ingeniera graduada de DCH, «es súper bueno generar esta dinámica entre divisiones, creo que es una gran iniciativa para no generar silos y nos permite hacer equipo entre nosotros(as) y compartirnos buenas prácticas, porque al final todos conformamos un solo Codelco».

Actualmente, el Programa Graduados/as cuenta con 70 jóvenes profesionales en todos los centros de trabajo, de los cuales 28 se desempeñan en las divisiones del Distrito Norte.